55 años de tardes noticiosas

El Nacional, La voz de todos, es el icono del periodismo vespertino de nuestro país.

Muy pocos de los que fueron sus iguales en America Latina se han preservado con el perfil de diario de la tarde, como lo ha hecho El Nacional.

Contra toda corriente que desplaza los tiempos y fuentes de lecturas tradicionales, El Nacional sigue cultivando un mercado en el que durante 55 años ha sido suyo entero.

Preservarse así es una obra retadora si observamos que, por causa de la pandemia y otros factores que venían de antes, centenares de medios impresos han dejado de editarse en papel para hacerlo en digital.

O desaparecieron, pura y simplemente.

La mayoría era vespertinos, un mercado que prácticamente quedó abastecido de noticias desde los medios digitales y redes sociales.

Editar un periódico con novedades informativas en la tarde es lo que le ha permitido a El Nacional superar las limitaciones que otros no pudieron vencer.

¡Enhorabuena y congratulaciones a su director, Bolívar Díaz Gómez, al subdirector Jose A. Torres, al jefe de Redacción, Héctor Minaya, al administrador Juan Carlos Camino, y a todos sus periodistas y ejecutivos!

