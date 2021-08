Miguel Franjul

miguel.franjul@listindiario.com

Un periodismo para las élites

Poco a poco va creciendo una elite muy especial: la de aquellos lectores que buscan noticias verdaderas y confiables en los exclusivos sitios de pago de los periodicos digitales.

Como lectores de élite también quedarán, en el futuro, los que mantengan sus suscripciones con los periódicos impresos tradicionales que ya están depurando sus contenidos para centrarse en artículos de fondo, análisis e investigaciones,más que en las noticias del día.

En vista de que la humanidad se encuentra bajo el influjo de una epidemia de noticias falsas o de una “infodemia ” de contenidos basura que banalizan la realidad, los medios tradicionales comprometidos con el periodismo de calidad revierten esos riesgos apostando a ofertas informativas de mayor peso. Esta línea de contenidos de calidad ha sido el factor de enganche o atractivo que tienen los muros de pago de las plataformas digitales de esos medios, lo que indica que prevalece una comunidad de usuarios, a la que prefiero llamarle de élite, que apuesta por ese modelo.

Para los periódicos impresos que han soportado la caída de sus ingresos publicitarios, de circulación y de suscripciones, la vía digital bien cultivada con los géneros de la investigación, los análisis interpretativos de datos y las opiniones de fondo le han abierto las puertas a esa comunidad que paga para recibirlos de manera privilegiada.

Esta tendencia seguirá enraizándose en la medida en que se acentúen los niveles de desconfianza en las noticias difundidas por las redes sin ninguna validación, verificación o pruebas de comprobación , haciendo que los ciudadanos necesiten de fuentes y contenidos indudables para formarse juicio y tomar decisiones correctas.

Las élites de lectores que engrosan los modelos de suscripciones de pago en apoyo al periodismo profesional son las que hoy están convirtiéndose en los pilares de la subsistencia de una prensa responsable, veraz y cualificable.

A journalism for the elites

Little by little a very special elite is growing: The one for those readers who look for true and reliable news on the exclusive payment sites of digital newspapers.

As elite readers there will also remain, in the future, those who maintain their subscriptions with traditional print newspapers that are already refining their content to focus on feature articles, analysis and research, rather than the news of the day.

Since the humanity is under the influence of an epidemic of false news or an "infodemic" of junk content that trivializes reality, traditional media committed to quality journalism reverse these risks by betting on news offers of greater weight.

This line of quality content has been the engaging or attractive factor that the payment walls of the digital platforms of these media have, which indicates that a community of users prevails, which I prefer to call elite, that is committed to that model.

For print newspapers that have endured falling advertising, circulation, and subscription revenues, the well-cultivated digital pathway with research genres, interpretive data analysis, and substantive opinion has opened doors to that community. who pays to receive them in a privileged way.

This trend will continue to take root while extent that the levels of distrust in the news disseminated by the networks without any validation, verification or comparisson test, causing citizens to need sources and undoubted content to form their judgment and make correct decisions.

The readership elites that swell the models of paid subscriptions in support of professional journalism are those that today are becoming the pillars of the subsistence of a responsible, truthful and qualifying press.