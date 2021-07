El huracán digital

Como los huracanes, cuya velocidad, intensidad y trayectorias pueden ser distintas a las predictibles, así se asemejan los cambios que se suceden en el nuevo ecosistema de las comunicaciones.

Lo digital atravesó por las mismas fases: de vaguada a onda tropical, de esta a tormenta y luego a huracán, con distintos grados de consecuencias, hasta provocar impensables transformaciones en la manera de hacer periodismo.

Consecuencias visibles fueron la ruptura drástica de los modelos de negocios de los que entonces eran los medios paradigmáticos de la información: la prensa escrita, la radio y la televisión, sin hablar de sus otros impactos relevantes en la actividad humana.

En el caso de los medios, la tecnología digital reajustó o hizo desaparecer los nichos tradicionales de la prensa escrita empujándola a entroncarse con lo digital para producir formatos audiovisuales, los puntos fuertes de la radio y la televisión, y asumirlos en el menú de sus contenidos.

En la medida en que esta diversidad de formatos se fue convirtiendo en el modelo preferido de las nuevas audiencias, la prensa descubrió nichos de interés a los cuales está dedicando ahora contenidos especializados, como la salud, la tecnología, la educación y las innovaciones.

Estas preferencias son lógicas en un mundo que ha cambiado y que obliga a la prensa a promover el periodismo ciudadano, de soluciones, de regeneración, tratando de brindar informaciones y orientaciones que conecten con las aspiraciones de estas audiencias.

Ahora va más allá de la noticia de primer plano o de superficie, para ahondar en todos sus matices, pero en especial en el cómo y por qué se produjo, dándole vida a géneros periodísticos un tanto dormidos en el tiempo, como la crónica y el análisis interpretativo, que permiten salir de los clásicos moldes de la redacción tradicional y entrar en lo coloquial, más cercano a la gente y a su verdadera realidad.

The digital hurricane

Like hurricanes, whose speed, intensity and trajectories can be different from those that can be predicted, this is how the changes that are taking place in the new communications ecosystem are similar.

The digital went through the same phases: from trough to tropical wave, from this to storm and then to hurricane, with different degrees of consequences, until causing unthinkable transformations in the way of doing journalism.

Visible consequences were the drastic rupture of the business models of what were then the paradigmatic means of information: the written press, radio and television, not to mention their other relevant impacts on human activity.

In the case of the media, digital technology readjusted or made the traditional niches of the written press disappear, pushing it to connect with digital to produce audiovisual formats, the strengths of radio and television, and assume them in the menu of its contents…

As this diversity of formats became the preferred model for new audiences, the press discovered niches of interest to which it is now dedicating specialized content, such as health, technology, education and innovations.

These preferences are logical in a world that has changed and that forces the press to promote citizen journalism, solutions, regeneration, trying to provide information and guidance that connects with the aspirations of these audiences.

Now it goes beyond the foreground or surface news, to delve into all its nuances, but especially in how and why it was produced, giving life to journalistic genres somewhat dormant in time, such as the chronicle and the interpretive analysis, which allow us to leave the classic molds of traditional writing and enter the colloquial, closer to the people and their true reality.