El Covid no termina hasta que canten el out 27

Las noticias que llegan desde todas par­tes del mundo demuestran el secreto de las sagas del Covid: es un virus recurren­te. Se oculta y luego reaparece y contra­ataca.

Conociendo este modus operandi, los dominica­nos no deben creerse liberados del peligro por el he­cho de que las últimas estadísticas muestran una es­pecie de reflujo de la pandemia.

Los países que pretendieron apurar la vuelta a una “normalidad” eliminando o minimizando las restricciones y los mecanismos de control, es­tán hoy cerrándose de nuevo , desconcertados ante la ola de ataques del coronavirus, tan agre­sivas como expansivas a las de su debut en el mundo hace diez meses.

Lo pertinente ahora, como aconseja la Organiza­ción Panamericana de la Salud, es mantener esta re­gla de tres: seguir aplicando pruebas diagnósticas masivas, hacer cumplir las normas de control epi­demiológico y mantener el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y lavado de manos sistemática­mente.

Lo que nos ha dado el Covid en estos días es una tregua efímera. Dependiendo del cumplimiento de estas reglas seremos más o menos vulnerables a sus rebrotes, que persistirán hasta por dos años más, se­gún los científicos.

Es casi la misma dinámica engañosa de los ciclo­nes. En su vórtice, en lo que se llama el ojo del hura­cán cuando se forman los remolinos de vientos, es­tos pueden ser tan menores en intensidad que hacen pensar a los humanos que lo peor ya pasó.

Estamos en el vórtice del Covid. No nos descuide­mos ni abandonemos la actitud de alerta, ni relaje­mos las medidas de prevención. Esta saga no termi­na hasta que cantemos el out 27.