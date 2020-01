Oír, más que leer noticias

Miguel Franjul

Santo Domingo, RD

No es casual que los grandes diarios impresos del mundo, que apuestan fuerte a la estrategia “digital primero”, estén enfilando sus esfuerzos hacia el formato de las noticias sonoras, es decir, las que se difunden en audio mediante podcasts y otros modelos de trasmision.

Los nuevos hábitos de los usuarios de los contenidos digitales fortalecen una tendencia que privilegia la escucha, más que la lectura de las noticias, reportajes, análisis o crónicas que se publican en los impresos y también en los medios electrónicos y las redes sociales, en una escala tanto mayor o igual que la de los consumidores de vídeos.

Ambos canales, el audio y el video, o un compuesto de los dos, han cobrado auge entre los usuarios y eso explica la razón por la cual el The Washington Post y el The New York Times, para citar dos gigantes de la prensa norteamericana, han incorporado vídeo-reportajes y podcasts a sus ofertas de documentales y noticias en suscripciones de pago.

El masivo uso que registran los altavoces inteligentes o los audífonos entre gran parte de los usuarios de las redes facilita su preferencia por estos formatos de audio, más fáciles y prácticos para enterarse de las noticias a cualquier hora del día y en cualquier ambiente ,sin molestar a nadie.

En cierta medida, esta tendencia viene a constituir una alternativa frente al cansancio de la vista que produce la excesiva y sistemática exposición a las pantallas de los celulares inteligentes, las tabletas, las Pc y la misma televisión.

Hay ahora más formatos de podcasts en las ofertas digitales, un nicho que ha tomado cuerpo luego de la caída de las audiencias en la radio a escala mundial. Las multiplataformas se aprovechan de esta debilidad, que también acusa la televisión tradicional, para ganar público y más ingresos por estos productos.

Ya he referido como muchos diarios de tradición y fuerte influencia nacional o internacional acompañan sus ediciones digitales con una variedad de “noticias sonoras”, a través de las cuales llegan al público de las nuevas generaciones, más interesados en escuchar que en leer noticias.

Una iniciativa audaz ha sido la que ha tomado la revista danesa Zetland, que desde 2017 comenzó un experimento para trasladar a voz algunos de sus contenidos y ahora lo ha asumido como un paradigma de transformación que está revolucionando las formas de la comunicación social actual.

De ese experimento hablaré en las próximas Reflexiones del Director.