El país será “homeport” de una empresa de cruceros de Europa, por primera vez

El ministro de Turismo, David Collado, anunció en la ciudad de Miami que por primera vez una empresa de cruceros europea establecerá un "homeport" operativo durante todo el año en el país, a partir de noviembre, con salidas desde La Romana.

Dijo que eso es parte de la “histórica acuerdo” al que arribaron MSC Cruises y Costasur Casa de Campo, a través de una alianza estratégica (joint venture) para el manejo, operación y desarrollo de la Isla Catalina.

El director del puerto turístico de Cruceros de La Romana, Luis Emilio Rodríguez Amiama, destacó lo que representa para la industria crecería dominicana el anuncio de MSC de establecer un "homeport" operativo durante todo el año en la República Dominicana a partir de noviembre de 2026, con salidas desde La Romana.

El nuevo itinerario incluirá escalas en Isla Catalina, así como en otros puertos del país, lo que evidencia la firme apuesta de la línea por el fortalecimiento del destino dominicano dentro del mercado global de cruceros, indicó Rodríguez Amiama.

MSC Cruises, oficialmente MSC Crociere S.A., es una línea de cruceros de lujo perteneciente al grupo Mediterranean Shipping Company (MSC Group). Es una de las principales operadoras mundiales, considerada la tercera más grande a nivel global y líder en Europa, Sudamérica, el Golfo y Sudáfrica, con una flota de más de 20 barcos modernos que cubren destinos en los cinco continentes.

El acuerdo entre MSC Cruises y Costasur Casa de Campo representa un paso significativo para el desarrollo turístico de la región Este y de toda la República Dominicana, impulsando la generación de empleos, la inversión extranjera y el posicionamiento del país como hub estratégico en el Caribe. Asimismo, consolida una colaboración clave entre Central Romana Corporation, Casa de Campo Resort & Villas y socios internacionales, sentando las bases para un crecimiento sostenido del sector.

La relevancia de esta iniciativa se ve aún más reforzada por la presencia en el acto de Pierfrancesco Vago, Chairman de MSC Cruises, una de las figuras más influyentes de la industria global de cruceros. Su participación subraya la importancia estratégica de esta alianza para el grupo MSC y reafirma la confianza de la compañía en el potencial de la República Dominicana como un hub clave en el Caribe.

Nuevos itinerarios

Como un paso más para consolidar el liderazgo del país en la industria de cruceros en el Caribe, el ministro Collado anunció que la prestigiosa compañía Disney Cruise Line oficialmente incorporará a República Dominicana dentro de sus itinerarios a partir de noviembre, consolidando así el posicionamiento del país como uno de los destinos más atractivos del Caribe. Las embarcaciones de Disney Cruise Line harán escala en el puerto de cruceros Taíno Bay, ubicado en Puerto Plata.