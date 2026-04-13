República Dominicana registra "récord" de 3.7 millones de visitantes en primer trimestre

República Dominicana recibió 3 millones 710 mil 374 visitantes en el primer trimestre, un "récord" para un período similar y un crecimiento del 10,8 % con respecto a los primeros tres meses del año pasado, según informó este lunes el Ministerio de Turismo (Mitur).

El ministro de Turismo dominicano, David Collado, informó en un documento que en el primer trimestre arribaron 2,603,777 visitantes vía aérea y 1,106,597 a través de cruceros.

El funcionario destacó el "favorable" comportamiento del turismo dominicano el mes pasado, pese al entorno mundial.

Collado indicó que también en marzo se logró otro "récord" de visitantes para un período de un mes con la llegada de 1,305,866 visitantes.

Los países emisores que más visitantes aportaron en marzo fueron Estados Unidos con 45 %, Canadá con 23%, Argentina, 5%, Colombia, 4%, Alemania, Francia, Reino Unido, España y México, un 2% y Perú, un 1%.

Los aeropuertos que más turistas recibieron el mes pasado fueron Punta Cana (este) con 53 %; Las Américas (que sirve a Santo Domingo) con 25 %; Cibao (norte) con 10 %; Puerto Plata (norte) 5 %; El Higüero (provincia de Santo Domingo) un 3 %; La Romana (este) un 3 % y Samaná (noreste) con un 1 %.

El funcionario también indicó que en el período enero y marzo la ocupación hotelera superó el 86 %.

El año pasado, República Dominicana recibió 11,676,901 visitantes entre enero y diciembre, el mayor número jamás registrado en el país, consolidando su liderazgo en la región, indicó el Ministerio de Turismo a principios de año.