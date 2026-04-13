David Collado dice que conflicto en Medio Oriente ni las lluvias han afectado la llegada de turistas

Para el ministro de Turismo, David Collado, los números son una prueba contundente de que el conflicto en Medio Oriente o las intensas lluvias de los últimos días pueden afectar el comportamiento del sector turístico en el país.

"No ha afectado el turismo en la República Dominicana ni tenemos alguna proyección que dé señales de que va a bajar", sostuvo con seguridad el funcionario.

Según explicó, como reconoce que el país cuenta con una economía y dimensión pequeña en comparación con otras naciones de Latinoamérica, procura mantenerse en sesión permanente con el sector privado para renovar las estrategias ante cualquier situación repentina que se pueda presentar.

Por tal razón, consciente de las repercusiones que la crisis en Irán puede provocar, declaró que uno de los enfoques principales es fortalecer los vuelos de corta distancia mediante alianzas con los destinos más cercanos en caso de que los vuelos de larga distancia, producto de los costos del petróleo y combustible, lleguen a afectar la captación de turistas en el territorio.

"La crisis encontró a Dominicana en la mejor posición que la podía encontrar con relación a los demás países del Caribe", comentó con orgullo al tiempo que descartaba secuelas de las intensas lluvias ocurridas en los últimos días.

De esta forma señaló que los esfuerzos muestran resultados gratificantes, pues aun frente a la incertidumbre internacional, marzo fue uno de los mejores meses para cerrar el primer trimestre del año con una entrada total de 1,305,866 visitantes.

Al cierre, el primer trimestre del año estuvo marcado por la llegada de 3,710,374.

El ministro manifestó que, aun contra todo pronóstico, los vuelos muestran un notable crecimiento con más de 8.5% en comparación con el 2025, y países como Estados Unidos, Canadá, Panamá, Colombia y Puerto Rico lideran la lista como los principales emisores.

Así, los datos presentados especifican que un 72% proviene de América del Norte, 13% de América del Sur, 11% de Europa y un 4% de América Central.

En ese sentido, la Semana Mayor también aportó al crecimiento de estos, pues un 21.2% más de turistas, en comparación con el 2025, decidieron pasar sus vacaciones en el país para dar cifras exactas de 333,381.

Zonas más turísticas

Collado destacó que, entre las zonas turísticas más pobladas, Miches, el más reciente polo turístico de El Seibo, mantuvo una ocupación de 100% en sus habitaciones, seguido de Las Terrenas con un 98% de ocupación, Punta Cana y La Romana en paralelo con 97%, Puerto Plata con 94% y así sucesivamente.

A estos datos se les suman calificaciones honoríficas en cuanto a calidad y servicio.

Teleférico de Puerto Plata

Durante la presentación de resultados, el ministro también aprovechó la ocasión para resaltar ahorros por más de 900 millones de pesos en los fondos de promoción internacional, logrando inversiones con los mismos.

Además, anunció destinar 18 millones de dólares al Ministerio de Hacienda, quien lo trasladó a la Dirección General de Bienes Nacionales para comprar terrenos donde se construirá el primer centro de convenciones de la ciudad de Santo Domingo.

También 6 millones de dólares más fueron donados para la recuperación del teleférico de Puerto Plata.

Alcalde de Puerto Rico

La actividad también contó con la presencia del alcalde de Puerto Rico de Mayagüez, Jorge Luis Ramos Ruiz, quien explicó que su visita al país pretendía dar los toques finales al proyecto que pretende conectar San Pedro de Macorís con Mayagüez a través de un ferry.

"Estamos tratando de impulsarlo, ya estamos en los últimos toques para que ese proyecto se haga realidad", destacó.

En ese sentido, también explicó que con esta visita espera aumentar la cantidad de exportaciones en la región, además de reformar los lazos comerciales entre ambas islas.