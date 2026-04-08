Collado destaca buen posicionamiento del país a pesar de la crisis en Medio Oriente

El ministro de Turismo, David Collado, afirmó al cierre de la cuarta edición de la feria comercial “Tradeshow 2026 Miami”, que a pesar de la situación de crisis que vive el mundo por la guerra en Medio Oriente, todas las señales que muestra la República Dominicana son de crecimiento e indicó que, no obstante, el Gobierno se mantiene cauto.

“Dentro de la crisis que está viviendo, el mundo encontró a Dominicana con el mejor posicionamiento en el Caribe. Lamentablemente, países hermanos en la región, que son competidores sanos del turismo no se encuentran en el mejor momento en sus países, algunos por problemas políticos, y Dominicana se encuentra con una estabilidad política, económica y con un turismo en franco crecimiento”, aseguró Collado.

El ministro señaló que se pretende afianzar los vuelos de corta duración, siendo República Dominicana un hub turístico de la zona.

Tradeshow 2026 alcanza cifras récord

El evento realizado en el Miami Beach Convention Center contó on la asistencia de más de 1000 agentes de viajes, tours operadores y líneas aéreas de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica ante más de 100 coexpositores de hoteles, agencias de viajes y atracciones turistas de República Dominicana.

Collado finalizó el evento afirmando que fue un éxito total, siendo la representación más grande del país que ha ido a una feria de turismo, por encima de Fitur 2026, y destacó que sólo República Dominicana se atreve a realizar una feria con un solo país, con el interés de promocionar e incentivar el turismo en el país.

Durante la jornada se firmaron 15 acuerdos, que según Collado, se traducen a un pronóstico de más de 3 millones de pasajeros hacia RD.

Afirmó que el 70% de los turistas RD lo representa Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. El acuerdo con el tour operador ALG, que mueve más de 400 mil turistas al año, fue renovado en este evento. Otra firma importante fue con AeroMé xico, que aumentará la frecuencia de vuelos semanales hacia Punta Cana, República Dominicana.

“Esta feria busca mostrar la esencia, la interioridad de un país pequeño, pero con el corazón grande, que es la República Dominicana”, señaló el ministro Collado.

Otros acuerdos

El vicepresidente del equipo de Grandes Ligas Miami Marlins, Robert Gelman, firmó con el objetivo de poder de realizar actividades en el estadio durante todo un año, así como también, dedicar fines de semana a la cultura dominicana en Florida.

República Dominicana es el primer país en el Caribe en obtener un acuerdo con la tarjeta de crédito Visa representada por Jorge Lemus, con la finalidad de intercambiar data y poder determinar qué consumen los turistas, en qué regiones consumen más.

Destination Weddings, especializada en la planificación y organización de bodas de destino, se unió a la lista de acuerdos con el interés de fortalecer la oferta para estos eventos.