República Dominicana apuesta a la búsqueda de más turistas en Miami

Los destinos turísticos más importantes de República Dominicana “pisarán” Miami, este miércoles en la cuarta versión del Tradeshow de Miami, la mayor feria comercial turística dominicana que se realiza en el extranjero.

Con la presencia del ministro de Turismo, David Collado, la actividad está pautada para iniciar a las 8:30 de la mañana de este miércoles en el centro de convenciones de Miami Beach.

Se estima que más de 100 coexpositores promuevan los atractivos de República Dominicana ante touroperadores, agentes de viajes, representantes de líneas aéreas y otros actores del sector turismo de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.

"Estamos seguros de que este año superaremos los tres anteriores, garantizando más inversiones, más empleos en el sector, más habitaciones y una mayor conectividad", afirmó Collado.

Además, en el marco del evento se tiene pautado la firma de importantes acuerdos, actividades de capacitaciones, secciones especiales de presentaciones y culturales.

Se recuerda que Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica aportan más del 75 por ciento de los turistas que visitan, cada año, República Dominicana, que en el 2025 recibió 11,676,901 de visitantes.