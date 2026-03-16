Embajador de China afirma falta de conectividad aérea limita llegada de turistas chinos

El embajador de China en la República Dominicana, Chen Luning, afirmó que la falta de vuelos directos entre ambos países es uno de los principales factores que limita el crecimiento del turismo chino hacia el destino caribeño.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el diplomático explicó que, aunque existe interés de ciudadanos chinos por visitar la República Dominicana, la distancia geográfica y la ausencia de conectividad aérea directa dificultan que el flujo turístico sea mayor.

Según explicó, cada año ingresan al país entre 30,000 y 40,000 turistas chinos, aunque la mayoría llega desde terceros destinos como Estados Unidos, Canadá o países de Europa, aprovechando que ya cuentan con visas de esos territorios que les facilitan la entrada como turistas.

El embajador de China en el país, Chen Luning, ofrece declaraciones.

“Entre China y República Dominicana estamos geográficamente lejos y hasta el momento no existe un vuelo directo que conecte ambos países”, señaló el embajador.

El diplomático expresó su interés en promover mecanismos que permitan mejorar la conectividad aérea, ya sea mediante vuelos directos o acuerdos de código compartido entre aerolíneas, con el objetivo de facilitar la llegada de más visitantes chinos.

“Esperamos que en el futuro se puedan promover mayores facilidades para que más turistas chinos vengan a conocer este hermoso país”, indicó durante el desarrollo de la tercera edición de la feria “Turismo y Atracciones Samaná 2026” (TyA 2026), celebrada del 13 al 15 de marzo en el hotel Hacienda Samaná Bay.

Asimismo, destacó que la República Dominicana es percibida como un destino atractivo y estable para la inversión y la cooperación económica, debido a su estabilidad política y crecimiento económico.

El embajador reiteró que las relaciones entre China y República Dominicana se basan en el respeto mutuo, la igualdad y el beneficio recíproco, al tiempo que aseguró que su país mantiene una diplomacia orientada a la paz, la estabilidad y el desarrollo.

El fortalecimiento de la conectividad aérea, afirmó, podría convertirse en un factor clave para impulsar el turismo chino hacia la República Dominicana y ampliar los intercambios económicos y culturales entre ambas naciones.