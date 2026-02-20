David Collado se reúne en Nueva York con líderes financieros

En una visita de trabajo que responde a la agenda estratégica de alto nivel desarrollada en la ciudad de Nueva York, el ministro de Turismo, David Collado sostuvo importantes encuentros con representantes de JP Morgan, Bank of America y Standard & Poor’s y American Express, así como con otros actores relevantes del sistema financiero internacional.

En esas reuniones, el funcionario presentó las proyecciones del turismo dominicano para el 2026, destacando el crecimiento sostenido del sector, su resiliencia y su papel protagónico en la economía nacional.

La agenda permitió reafirmar que el turismo es el principal sector productivo de República Dominicana y que no solo se fortalece en cifras de llegadas e inversión, sino que también forma parte de las conversaciones estratégicas en los grandes espacios donde se toman decisiones globales.

Collado reafirmó que el turismo dominicano continúa posicionándose como un destino confiable para la inversión, respaldado por datos sólidos, planificación estratégica y una visión de desarrollo sostenible que inspira confianza en los mercados internacionales.

David Collado estuvo acompañado de la viceministra técnica de turismo, Jaqueline Mora con quien además explicó el impacto social que tienen las cifras que se han alcanzado en turismo.