Héctor Rizek afirma exhibido por el país en Fitur eleva el orgullo de ser dominicano

El presidente del Grupo Rizek, Héctor Rizek, valoró de manera positiva la participación de la República Dominicana en FITUR 2026, destacando que la proyección del país en este importante escenario internacional refleja una estrategia clara, coherente y con visión de largo plazo, que fortalece la Marca País y consolida el liderazgo dominicano en el sector turístico y productivo.

Al ser entrevistado por Moisés González, Rizek expresó que “no podemos estar más orgullosos y optimistas por el futuro del turismo y del país”, al tiempo que resaltó la posición dominante que hoy ocupa la República Dominicana y el impacto positivo de la estrategia que se viene desarrollando en los mercados internacionales.

El empresario subrayó además la importancia de continuar posicionando al país como referente en productos emblemáticos como los cigarros, el tabaco, el café y el cacao, sectores que —aseguró— representan una fortaleza diferenciadora dentro de la propuesta de valor de la Marca País dominicana y contribuyen a elevar el orgullo nacional.

El presidente del Grupo Rizek, expresó su satisfacción de formar parte de la estrategia Marca País, liderada por el ministro de Turismo David Collado, al tiempo que felicitó a la República Dominicana por el posicionamiento alcanzado en los mercados internacionales.

Rizek valoró además el liderazgo ejercido por Frank Rainieri, a quien definió como el capitán de la delegación dominicana en FITUR, destacando su visión, compromiso y aporte histórico al desarrollo del turismo nacional.

“Para nosotros es de altísima satisfacción estar aquí y constatar la estrategia que el país viene desarrollando, así como la posición dominante que hoy ocupa la República Dominicana. Eso es de celebrarse, eso es de emocionarse y, sobre todo, de continuar trabajando y mirar hacia el futuro, posicionando al país como líder en estos cuatro grandes productos: cigarros, tabaco, café y cacao”, pronunció el empresario.

Resiliencia y posicionamiento

República Dominicana fue uno de los primeros en recuperarse del encierro que esta produjo a nivel mundial. Su oportuno Plan de Asistencia Turis­mo Seguro RD, de cober­tura gratuita de salud para los visitantes hizo posible que el país iniciara el proceso para restaurar la llegada de visitantes.

De manera consistente, el país ha tenido una participación destacada en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y otras ferias como las de Alemania y Francia.

En 2022, República Dominicana participó como País Socio, siendo esta una de las distinciones más grandes de este evento. Aquí la propuesta turística fue amplia pues bajo el lema: “República Dominicana lo tiene todo”, se proyectaron la diversidad de atracciones turísticas que ofrece Quisqueya.

Desde turismo de montaña, las hermosas playas, la particular cultura del dominicano, su música, y claro la promoción de que el país era un destino seguro luego del Covid.

resultado fitur 2026

El sector financiero de la República Dominicana cerró negociaciones en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 captando US$13,370 millones (RD$855,680 millones) en proyectos de inversión que aportarán al país al menos 10,000 nuevas habitaciones que ya están confirmadas para los próximos tres años y permitirá recibir anualmente 500,000 turistas más.

El Banco Popular logró acuerdos por US$6,200 millones, el Banco de Reservas por US$4,200 millones y el Banco BHD por US$2,970.