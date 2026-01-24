República Dominicana y Puerto Rico pactan acuerdo para multidestino por US$2 millones

La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, y el ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, firmaron un acuerdo multidestino en el Caribe para promocionar ambos países, con una inversión de US$2 millones.

Ambos países invertirán un millón de dólares en una campaña denominada “Juntos somos el Caribe”, y que según publica El Nuevo Día, busca fomentar la promoción de las islas en una primera etapa en Europa y en otra segunda en Estados Unidos.

Collado destacó que entre ambos países hay una corta distancia de 40 minutos en avión, que se puede ser aprovechada por los turistas para disfrutar de estos destinos que tienen una cultura distinta.

Collado señaló detalles de la promoción conjunta y la gobernadora destacó que hay una fuerte conectividad con JetBlue, Frontier, Arajet, y por el mar en el Ferries del Caribe. Además, Balearia busca operar otro Ferry entre Mayagüez y San Pedro de Macorís, en República Dominicana.

La gobernadora de Puerto Rico manifestó que los turistas extenderán su estadía donde obtendrán en un viaje la experiencia de ambas culturas.

Otros medios indican que Collado indicó que Latinoamérica ha soñado con esto por más de 15 o 20 años, “y hoy lo estamos haciendo realidad”.

Se busca que los turistas visiten estos países en un solo viaje. “Si vienen a Madrid, visitan Italia o Francia. ¿Por qué no invitar a los europeos a que, cuando vayan a Puerto Rico o Dominicana, tomen un vuelo de 40 minutos y disfruten de dos destinos con esencias y culturas diferentes?”, se atribuye al ministro.

La gobernadora Jenniffer González recordó que la idea pasó de una conversación informal a una ejecución real tras la visita de Collado al Palacio de Gobierno en San Juan y la reciente presencia del presidente Luis Abinader en su toma de posesión.

"Esta promoción siempre se quedaba en teoría y nunca en la ejecución", señaló la gobernadora.

Con este acuerdo no sólo se busca ampliar la conectividad aérea, sino en una estrategia que facilite bajar el costo de viajar y fortalecer los viajes por mar.

La campaña oficial será lanzada por el presidente Luis Abinader en una fecha aún no precisa.

El acuerdo de integración del turismo de ambas naciones fue hecho este jueves en lac46 edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026) en el recinto ferial del IFEMA.