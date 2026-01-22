República Dominicana abre en FITUR con inversiones millonarias y una expectativa superior

Con una apuesta a ser un destino de mayor diversidad para los visitantes, República Dominicana abrió su stand en el recinto ferial de IFEMA con expectativas de millonarias inversiones en distintos destinos y actividades del deporte y nuevos polos como el de Miches y Pedernales.

El acto inaugural, que está vez fue con un campanazo, fue escenario audiovisual que motivó a una gran multitud, superior a otros años, y donde el ministro de Turismo, David Collado, recalcó las nuevas inversiones por más de RD$240,000 millones anunciadas por dos banco, equivalentes a US$4,000 millones para los próximos tres a cuatro años.

Collado pidió aplausos para los inversionistas españoles Gabriel Escarrer, Encarna Piñero y destacó la alianza de Escarrer con la familia Rainieri en Miches.

En el stand de gran colorido y con la bandera dominicana como fondo, el escenario audiovisual de pantalla interactiva simulando el océano con ballenas, tiburones y cardumen es de peces nadando, en ruidosas aguas en cascadas que podían observarse en el piso como el recibidor los visitantes al stand dominicano mostraban mucha complacencia.

En medio de este escenario los presidentes de los bancos Popular, BHD y Reservas expusieron adelantos satisfactorios para el turismo.

El presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, dijo que se habían celebrado más de 45 reuniones y que no duda que la semana cerrará con acuerdos importantes que generarán más inversiones, más empleos y más divisas, así como un mayor impacto en el país.

Paniagua destacó la confianza en el país, y recalcó el slogan de que realmente República Dominicana lo tiene todo.

Felicitó al ministro David Collado por su liderazgo y su reiteración a los inversionistas de que República Dominicana es un país abierto al mundo con vocación de un crecimiento de manera responsable. Destacó el liderazgo del Popular en el turismo por más de tres décadas y reafirmó el potencial en atracción de inversión.

Indicó que gracias a la alianza público-privada el país ha alcanzado logros sin precedentes con

récords históricos de visitantes,

el desarrollo de nuevos polos turísticos, y una renovada confianza de actores internacionales.

Asimismo, el presidente ejecutivo del BHD, Steven Puig, destacó el crecimiento de la cartera turística en esa entidad que ya pasa del 21%

Reveló que firmará acuerdos en turismo deportivo con la nueva asociación de turismo deportivo y que colabora junto con el Banco Popular y Reservas, puestos de bolsas, AFI y fondos de inversión.

Afirmó que este año pinta muy bien.

En tanto que el presidente ejecutivo del Banreservas, Leonardo Aguilera, dijo que la cartera de esa entidad está representada en un 45% en el área turística. Destacó el compromiso con el desarrollo del país y la estabilidad que representa la proyección de crecimiento de 4.5% este año para la economía dominicana. Aguilera elogió también el liderazgo del ministro Collado.

Miches atrae US$200 millones

Mediante un anuncio en la feria, las familias Escarrer y Rainieri, informaron la formalización de un nuevo hotel Meliá de 500 habitaciones y más de 550 metros de playa, con una inversión de US$200 millones, en Miches.

Frank Elías Rainieri agradeció está alianza que ha pasado de una amistad de primera generación a un negocio entre l segunda generación de estas familias.

Escarrer calificó de un sueño por la amistad de más de 40 años de estas familias.

Collado destacó está alianza, anunció otros acuerdos en turismo de deportes, sobre Pedernales.

Anuncios

Durante el acto inaugural, el ministro de Administración Pública y director honorífico del Fideicomiso Pro-Pedernales, Sigmund Freund, anunció que la entrada en operación del socio estratégico, un Consorcio integrado por el Grupo Punta Cana, las AFI Popular, AFI Reservas y reveló que a final de año se abrirá un hotel y el aeropuerto. El ministro de Turismo, David Collado señaló que Cabo Rojo se convirtió en la terminal de cruceros que más visitantes recibió en 2025, con 167,000 excursionistas.

Este primer día también se concretaron importantes acuerdos en turismo deportivo y sobre el desarrollo turístico de Santiago, que inició el proceso de una certificación como Destino Inteligente.