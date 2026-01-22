Banreservas renueva acuerdo con CaixaBank de España para el envío de remesas

El Banco de Reservas y CaixaBank renovaron su acuerdo de colaboración para gestionar el envío de remesas de los dominicanos residentes en España, el cual contempla mayores beneficios para los remitentes de divisas hacia la República Dominicana.

Los dominicanos usuarios de CaixaBank solo pagarán una comisión de un euro por envío y recibirán tasas preferenciales para el cambio de las divisas remitidas vía Banreservas, tanto al momento de enviar sus remesas como al realizar depósitos en sus cuentas.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, resaltó que la renovación del convenio es una muestra del compromiso de la institución financiera de garantizar un envío rápido y seguro de las remesas de los dominicanos residentes en España, lo que se traduce en bienestar económico para quienes residen en la República Dominicana.

Aguilera detalló que Banreservas dispone de una oficina de representación en Madrid, desde donde brinda asistencia continua a la comunidad dominicana en ese país europeo, además de contar con más de 300 oficinas, cientos de subagentes bancarios y una amplia red de canales alternos distribuidos en toda la geografía nacional, lo que facilita el retiro de las remesas recibidas.

Señaló que cerca de 300 mil dominicanos residen en España y envían remesas superiores a los US$800 millones anuales, cifra equivalente al 6.9 % de las divisas manejadas en el mercado local.

El acuerdo fue firmado por el doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, y Felipe Oriol, director global de Multilaterales e Instituciones Financieras de CaixaBank.

Se destaca que cerca del 40 % de los dominicanos residentes en España son clientes de CaixaBank, por lo que resultaba fundamental renovar un acuerdo que reflejara mejores beneficios y condiciones para una comunidad tan significativa.

Esta renovación reafirma el compromiso de Banreservas con el bienestar de los dominicanos, al garantizar el envío seguro de remesas, lo que beneficia directamente a la comunidad dominicana radicada en España e impacta positivamente en la economía nacional.

CaixaBank es el banco líder en España, con más de 20 millones de clientes y la mayor red de oficinas y cajeros del país, con cerca de 4,000 sucursales y presencia en más de 2,200 municipios. El 92 % de los residentes en España cuenta con una oficina de CaixaBank cercana a su domicilio. Además, la entidad dispone de una banca digital de referencia, con más de 12 millones de clientes activos.

La relación entre Banreservas y CaixaBank data de 2007, cuando fue suscrito el primer acuerdo. La presente renovación tiene como objetivo garantizar mayores beneficios y comodidad tanto para los dominicanos remitentes como para los receptores de remesas desde España.