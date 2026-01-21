Cap Cana apuesta a ser una ciudad del primer mundo

Con una característica del hombre que conoce el turismo y la idiosincrasia dominicana, Fernando Hazoury, presidente de Cap Cana, no duda al asegurar la apuesta de la Ciudad Destino: Ser una ciudad del primer mundo, en República Dominicana.

Ubicada en la paradisíaca zona turística del Este del país caribeño, con 110,000 millones de metros cuadrados de extensión territorial, ya hay unos 45,000 millones metros cuadrados construidos y queda un amplio espacio de 75,000 millones de m2 por desarrollar, pero aún así la diversidad es un hecho con amplios proyectos inmobiliarios, parques, restaurantes, energía limpia y distintos segmentos de turismo.

El crecimiento de Cap Cana es exponencial, dice Hazoury. En una entrevista en el hotel Four Seasons, el empresario agradeció el interés de los inversionistas en esta ciudad, donde la mayoría son extranjeros, sobre todo españoles. Ahora han entrado colombianos y de otras nacionalidades, todos reconocidos internacionalmente en el sector y que se han movido por las maravillas del país y las ventajas de este destino.

Hazoury destacó el crecimiento de las inversiones en infraestructura en Cap Cana, donde se están manejando más de 16,500 habitaciones y hay otro número importante en construcción y previstas a ser terminadas este 2026.

De esa cantidad, hay 9,000 habitaciones en operación y 7,500 en construcción, generalmente ubicadas a 10 minutos a pie hacia la playa.

En Cap Cana la sostenibilidad es un norte. Se gestiona con base en la inclusión social y enfocados en el trabajo digno, con empleados que reciben buena paga, porque los hoteles, restaurantes y otros desarrollos de la ciudad tienen estándares de alto nivel y eso les permite garantizar buenos empleos, afirmó el empresario.

Aquí el desarrollo de la inmobiliaria es impresionante. Un apartamento de US$400,000 o una casa de US$5 millones, hoteles de US$200 y US$300 millones no es una rareza.

Los hoteles de lujo van en crecimiento, con gran incidencia en el mercado norteamericano. Aquí están St Regis, Hyatt, Marriott, Secrets, Dreams, Eden Roc, Sanctuary y otros más.

Para Hazoury es satisfactorio que grandes marcas que entraron y están en Cap Cana estén yendo también a Miches y a otros destinos, porque cree que la competencia es buena y no está dentro, sino en otros países del Caribe y del mundo.

En Cap Cana, dice, la oportunidad de crecimiento es muy grande, porque le quedan 75,000 millones de m2 por desarrollar.

El año pasado, Cap Cana realizó una inversión de US$50 millones en el parque de agua El Dorado Water Park y también abrió el anfiteatro El Dorado. Esta inversión es española-dominicana; y como parte de la diversidad continúan invirtiendo en la pesca deportiva desde el año 2003.

Es que ven la importancia del turismo de pesca, como también en lo deportivo donde han hecho millonarias inversiones y desde 2009 llevan realizados cientos de torneos.

Según Hazoury, la muestra son los torneos que fueron récords con Marlins Azul y Marlins Blanco, que son luego devueltos al mar.

Otros eventos deportivos han sido en fútbol, tenis, ecuestre y motocross.

Hazoury afirma que seguirán invirtiendo en turismo deportivo, subsector que consideran uno de los ejes principales.

Cap Cana es una Ciudad Destino diversificada desde antes de existir, con su Máster Plan.

El empresario citó los torneos PGA de 2002 y 2008, el turismo hotelero, de Sol y Arena, inmobiliario de gran escala y lujo, ecológico, y el gastronómico, con más de 100 restaurantes en operación; además del deportivo y de las grandes inversiones en data, carreteras, electricidad y acueductos, así como para aguas limpias y residuales.

"Hemos invertido más de US$1,200 millones en todo esto", aseguró al destacar lo visionario que han sido al tener todo un sistema energético soterrado, con una gran parte aportada por energía solar.

La planta de tratamiento también es muy moderna, y a través de ella riegan los campos de golf y las áreas verdes.

Consumo local

De acuerdo a Hazoury, la mayor parte de los insumos que utilizan son adquiridos en el país y, el resto fuera, por cumplimiento de estándares internacionales.

Reitera su planteamiento de que la industria turística es el petróleo dominicano y puso como ejemplo el crecimiento que exhibe España hoy y que entre 2022 y 2023 ya recibía 85 millones de visitantes, pasando a ser un país rico y ese crecimiento vino del turismo.

Asegura que República Dominicana en dos o tres décadas también puede llegar a ser un país rico, empujando el turismo.

Cap Cana, dijo, trabaja en la planificación de ser un destino turístico, y a la vez en una ciudad inteligente y tecnológica.

Reveló que con la cantidad de millones de m2 pendientes ampliarán actividades para marcar un antes y un después en la economía dominicana, buscando buenos aliados y socios internacionales, además de tecnologías de alto nivel, puesto que "diversificarán más".

La Ciudad Destino Cap Cana tiene más de 20,000 empleados directos e indirectos.

SEPA MÁS

Incentivos

Fernando Hazoury asegura que es necesario medir lo que se tiene y, aunque no afecta mucho a Cap Cana, los inversionistas siempre ponen los ojos en los incentivos fiscales, que están en otros destinos.

Señala que los incentivos producen más que lo que se deja de cobrar y entiende que la ley puede ser revisada y mejorada, aunque los inversionistas tienen mucho temor.

Sobre Pedernales, como nuevo destino, dijo que ahí está la playa más bonita del Sur y ya es una realidad. Dijo que constituye el eje de cinco a seis provincias de la región Enriquillo.