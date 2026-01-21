BHD reconoce labor de ministro David Collado en favor del turismo

El Banco BHD reconoció este martes a David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana, por haber llevado ese sector a su punto más alto.

El reconocimiento al funcionario se llevó a cabo en la víspera de inicio de la feria turística de FITUR, como parte del III Foro BHD de Turismo e Inversión, que organiza la entidad financiera.

La placa de reconocimiento fue entregada por Steven Puig, presidente del Banco BHD, en compañía de Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial; Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social; Ariel Pérez, vicepresidente de Turismo y Servicios Conexos, y Rosa Romero, vicepresidenta de Finanzas Estructuradas.

El ministro Collado agradeció el reconocimiento del BHD y dijo que lo recibe con humildad y el compromiso de seguir trabajando para continuar fortaleciendo el turismo dominicano.

Atribuyó el éxito de su gestión, entre otros factores, al trabajo incansable y la gran alianza de los sectores público y privado.

Collado dijo que gracias a ese trabajo República Dominicana es referencia del turismo mundial.

Mientras Puig destacó el gran trabajo realizado por Collado para posicionar a República Dominicana en un lugar especial en el turismo mundial.

Luego del reconocimiento, se inició el III Foro BHD de Turismo e Inversión con el tema “Tendencias del turismo en el Caribe. Más allá del turismo de costa”.

Esta actividad, que se realizó en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), contó con la ponencia de los expertos Jacqueline Mora, viceministra del Ministerio de Turismo de República Dominicana; Salim Arkuch, vicepresidente y director general para Latinoamérica y el Caribe de Expedia Group; Christopher Imbsen, vicepresidente de Políticas Públicas de World Travel & Tourism Council (WTTC); Antonio Fungairino, director de Desarrollo de Hyatt Inclusive Collection, y Alejandro Cambiaso, fundador y presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de la Salud.

Al III Foro BHD de Turismo e Inversión asistieron, además de Collado, el embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, Tony Raful, así como otros funcionarios.

El evento fue presidido por Steven Puig, presidente del Banco BHD.

“En el Banco BHD lo tenemos muy claro: donde quiera que existan oportunidades y espacios para promover lo nuestro, ahí estaremos presentes. Hace décadas que decidimos ser un ente activo para impulsar proyectos que fortalecen a toda la cadena de valor del turismo en nuestro país”, afirmó Puig al ofrecer la bienvenida al foro.