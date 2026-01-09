Más de 11 millones de visitantes llegaron al país en el 2025

El ministro David Collado estimó ayer que 2025 representó un año difícil para el turismo en el país, debido a diversos factores externos, como la política migratoria de Estados Unidos y las dificultades en algunos mercados emisores tradicionales que afectaron la llegada de visitantes al país.

Pese a todo, el funcionario reflexionó que la llegada de 11,676,901 de visitantes al país el año pasado reflejó un aumento considerable en comparación con años anteriores y se acercó bastante a la meta planteada de los 12 millones.

El ministro de Turismo aseguró este sector de la economía nacional siguió siendo una vía sostenible en el desarrollo nacional.

Según las estadísticas mostradas en la presentación mensual y de final de año, representa un crecimiento de un 37.8% con relación al 2022, un 13.3% respecto al 2023 y un 4.3% en comparación con el año pasado.

Por vía aérea llegaron 8,861,169 turistas, quienes fueron recibidos por los aeropuertos de Punta Cana con 61%, Las Américas 22%, Cibao 11%, La Romana 1%, Samaná 1%, con Estados Unidos, Argentina, Colombia, México, Perú y Brasil liderando la lista de países emisores y logrando amortiguar los efectos menguantes de otras naciones debido a sus realidades sociopolíticas y económicas.

Los vuelos registrados fueron 69,724, representando un aumento de 2.8% respecto al 2024, 4.9% respecto al 2023, 17.2% respecto al 2022.

Vía marítima llegaron 2,815,732 cruceristas, lo que representa un aumento de 114.6% con relación al 2022, un 25.3% respecto al 2023 y un 6% frente al año pasado.

La meta propuesta era tres millones, pero durante el año hubo algunas operaciones canceladas por los fenómenos naturales como el huracán Melissa.

Este aspecto logra reforzar el liderazgo regional al posicionar al país como tercer destino turístico en el Caribe y una validación de la capacidad operativa y la modernización de la infraestructura portuaria, indicó Collado.

Los puertos de entrada más utilizados fueron Taíno Bay, Amber Cove, La Romana, Cabo Rojo, Samaná, Santo Domingo y la Isla Catalina.

Asimismo, el ministro resaltó la entrada de la diáspora dominicana, quienes aportaron 17% a los más de 11 millones de turistas en el país.

Diciembre

Por lo general, el último mes del año es crucial para este sector debido a la alta temporada vacacional por las festividades navideñas y de fin de año, generando un gran movimiento en el número de viajeros que buscan destinos para vacacionar.

Este año diciembre no fue la excepción y alcanzó récords superiores a lo esperado para dar un total de 1,392,642 que, comparados con años anteriores, este número representa 170,000 visitantes por encima del año 2024, 197,000 por encima del 2023 y 617,000 en comparación con el año 2019.

En desglose, por vía aérea llegaron 976,747 turistas y por vía marítima 415,902, mostrando un fortalecimiento en la conectividad aérea y la gestión eficiente de la demanda.

Collado destacó que este registro representa un precedente para la historia del turismo nacional al describirla como “la cifra más alta que ha tenido la República Dominicana en toda su historia, superando los propios récords que habíamos nosotros logrado en los años 2022, 2023 y 2024”.

Asimismo, el 20 de diciembre quedó marcado como el mejor día en la historia de la llegada de turistas por su captación de 42,492, pisándole los talones los días 21, 23, 27 y 28 con más de 38,000 visitantes.

“El mes de diciembre fue un mes fuerte y contundente donde nuestro turismo se levantó y terminó con fuerza”, argumentó el ministro Collado.