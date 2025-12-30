Dominicanos en España se quejan por altos precios de pasajes aéreos

La comunidad dominicana en España enfrenta una situación crítica durante esta temporada navideña. Los precios de los vuelos hacia República Dominicana han alcanzado cifras que oscilan entre 1.500 y 2.500 euros desde Madrid, dejando a miles de dominicanos sin poder reunirse con sus familias.

Madrid cuenta con tres aerolíneas para Santo Domingo: Iberia, Air Europa y World2Fly. Hacia Punta Cana se suma Iberojet. World2Fly ofrece tarifas 30 a 40 euros inferiores a la competencia, aunque con operaciones más limitadas según agentes de viajes consultados por este medio.

Para dominicanos en Bélgica, Holanda y Alemania, quienes deben conectar por Madrid, los costos superan los 3.000 euros.

"Un pasajero permaneció tres días varado en Ibiza sin asistencia de la aerolínea, llegando a República Dominicana después de Navidad", se queja otra representante de agencia de viajes evidenciando la desatención en la ruta.

Las agencias de viaje señalan además limitaciones ante los altos precios de las aerolíneas, manteniendo comisiones mínimas para no afectar más a la comunidad dominicana. Aseguran que «la mayoría de criollos que ganan entre 800 y 1.200 euros mensuales enfrentan la imposibilidad de viajar, incluso ante emergencias familiares. Si fallece un familiar no pueden viajar a despedirlo».

Esta situación no solo afecta a la diáspora. Las agencias de viaje identifican los altos precios como uno de los factores principales detrás de la disminución del turismo europeo hacia República Dominicana. Los costos elevados hacen que potenciales visitantes opten por destinos más asequibles.

Tanto los dominicanos residentes en España como las agencias de viaje solicitan la intervención del ministro David Collado y el Ministerio de Turismo. Piden que se busquen soluciones efectivas para mejorar la conectividad aérea y reducir los precios que mantienen incomunicada a la diáspora con su país.