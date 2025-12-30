Aeropuerto de Punta Cana alcanza un nuevo récord con 896 vuelos semanales

El Aeropuerto de Punta Cana marca un nuevo hito en la aviación regional aIAstrar 896 vuelos en una sola semana, la cifra más alta a nivel operacional, reafirmando su posición como el aeropuerto de mayor dinamismo del país.

Con esta cifra, el aeropuerto supera significativamente el desempeño registrado en 2024, año en el que se alcanzaron 771 vuelos semanales, marcando un crecimiento interanual de 125 operaciones aéreas, reflejo del crecimiento sostenido de la demanda y de la capacidad operativa del aeropuerto para responder con eficiencia frente a una alta intensidad aérea

Este crecimiento responde a la consolidación de Punta Cana como el principal destino turístico del Caribe, así como al desarrollo sostenido del sector hotelero y a la diversificación de la oferta turística. En particular, la expansión de polos emergentes como Miches, donde durante este año se han incorporado más de 2,000 nuevas habitaciones hoteleras, impulsando una mayor demanda de transporte aéreo, lo que ha motivado a las aerolíneas a incrementar frecuencias y desarrollar nuevas rutas hacia la región.

Este contexto ha incentivado una expansión gradual y sostenida de las operaciones del Aeropuerto de Punta Cana. A su vez, el incremento en la frecuencia de vuelos y la incorporación de nuevos destinos directos se traduce en una experiencia más eficiente para los pasajeros, al ofrecer mayores opciones de conectividad, menos escalas y tiempos de viaje más optimizados para quienes eligen Punta Cana como puerta de entrada al país.

Este nuevo récord no solo confirma la solidez operativa del Aeropuerto de Punta Cana, sino que consolida su liderazgo frente a otras terminales del país y de la región, posicionándolo como un referente en eficiencia, conectividad y visión estratégica. Este resultado evidencia la capacidad del aeropuerto para acompañar la evolución del turismo y adaptarse a las exigencias de una industria aérea en permanente transformación, manteniendo altos estándares de eficiencia, conectividad y seguridad, así como un enfoque continuo en la mejora de la experiencia del pasajero.

Sobre el Aeropuerto de Punta Cana (PUJ)

Inaugurado en 1983, el Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) es el primer aeródromo privado de uso comercial internacional del mundo y el de mayor tráfico y conectividad de la República Dominicana y el Caribe, conectando 81 aeropuertos internacionales en 26 países y movilizando alrededor de ocho millones de pasajeros al año.

Cuenta con dos pistas, 41 puertas de embarque, 45 posiciones de estacionamiento de aeronaves y cuatro salones VIP. Asimismo, dispone de un Centro de Reciclaje e Incineración propio, donde se gestiona aproximadamente el 60 % de los residuos generados por su operación.

El aeropuerto ha sido reconocido durante ocho años consecutivos (2015–2023) como el “Mejor Aeropuerto por Tamaño y Región” en la categoría de 5 a 15 millones de pasajeros en el Caribe y Latinoamérica, por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI). Asimismo, cuenta con la certificación Nivel 3 del Programa de Acreditación en Experiencia del Cliente de ACI y con la certificación de 4 estrellas SKYTRAX, organismo internacional que evalúa y clasifica aeropuertos a nivel mundial en función de la calidad del servicio, la eficiencia de los procesos operativos y la experiencia del pasajero.

De igual manera, ha alcanzado el Nivel 3 de Huella de Carbono y ha recibido en dos ocasiones la certificación de “Mejores Medidas de Higiene por Región”, otorgada por ACI, como reconocimiento a las acciones implementadas para la prevención del COVID-19, reafirmando su compromiso con la excelencia operativa, la seguridad sanitaria y la experiencia del pasajero.