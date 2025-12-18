Collado inicia la reorganización de Bayahíbe con obras por RD$213 millones

El ministro de Turismo, David Collado, inauguró este miércoles un moderno estacionamiento vehicular para visitantes en la playa de Bayahíbe, lo que mejorará la seguridad vial y peatonal del lugar.

El proyecto, que se ejecutó con una inversión de RD$213,467,118, se llevó a cabo en una superficie de aproximadamente 26 mil metros cuadrados de intervención, cuyos terrenos en su mayoría fueron donados por Central Romana.

Contempla estacionamientos para 58 autobuses, 157 vehículos ligeros y 58 motocicletas.

“Hoy estamos aquí cumpliendo nuestra promesa y atendiendo un viejo reclamo de la comunidad que pondrá fin al caos existente, garantizando la seguridad vial y peatonal en toda esta área visitada por turistas extranjeros y nacionales”, proclamó Collado.

El funcionari dijo que la obra pone fin al congestionamiento vehicular y peatonal que viene afectando a ese espacio turístico, garantizando un mejor flujo de visitantes hacia los puertos de embarque que llevan a la isla Saona y la playa pública de Bayahibe, así como las actividades recreativas y comerciales de la zona.

Un comunicado de prensa indica que, además de la construcción del parqueo para más de 270 vehículos de motor, la obra conllevó la construcción de 2,364 metros cuadrados de aceras, drenaje pluvial, adoquinado en calle Norte, señalización vertical y horizontal, señaléticas informativas, bolardos, zafacones, bancos, sendero y un puente peatonal.

Otros detalles

Refiere que también cuenta con módulo de baños, casetas de seguridad de la Policía Turística (Politur), iluminación, paisajismo y equipamiento.

Para el paisajismo natural en este espacio, destaca que han sido plantadas especies de gri-gri, Mara, Almácigo y Roblillo, tras precisar que este proyecto se ha realizado respetando las normas legales y medioambientales para asegurar un desarrollo sostenible, garantizando una experiencia segura y de calidad para turistas y residentes.

El ministro Collado insistió en el alto valor social y turístico que tiene la obra, ya que mejorará la seguridad vial y peatonal, reducirá el caos vehicular, ordenará el espacio público y fortalecerá la estructura turística del destino.

En el acto de inauguración de la moderna área de estacionamiento, Collado estuvo acompañado de las principales autoridades locales y provinciales, así como por destacados empresarios del sector turístico de la zona.