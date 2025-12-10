Abinader encabeza inauguración de nuevos hoteles en Miches

El presidente Luis Abinader inauguró los hoteles Dreams y Secrets Playa Esmeralda, dos nuevos complejos turísticos construidos con una inversión de RD 23,000 millones, la cual representa un impulso histórico para el desarrollo económico y hotelero de la provincia.

Con la apertura de estos proyectos, el Gobierno continúa impulsando la transformación de la región Este como un polo turístico de clase mundial, generando empleos, atrayendo inversión y consolidando a Miches como uno de los destinos con mayor proyección del país.

Durante el acto, el ministro de Turismo, David Collado, afirmó que Miches ya es oficialmente “el nuevo destino turístico de la República Dominicana”, gracias a la alianza público-privada que ha permitido levantar más de 2,000 nuevas habitaciones hoteleras en los últimos años, incluida la reciente apertura del nuevo complejo de Inversora Playa Esmeralda.

El ministro recordó que el desarrollo de Miches inició como una visión de un grupo de jóvenes empresarios reunidos en ProMiches, quienes presentaron al Gobierno el potencial del destino.

Collado informó que entre las obras asumidas por el Estado mencionó la intervención de la playa, los accesos viales, el acueducto y la implementación del sistema de residuos sólidos, pilares que permitieron viabilizar la inversión turística en la zona y resaltó el éxito inmediato del nuevo complejo inaugurado, que ya supera el 80 % de ocupación, con proyecciones de alcanzar un 85 % en diciembre, pese a no contar con un aeropuerto cercano.

Hoteles Dreams y Secrets Playa Esmeralda.Presidente

Récors históricos

El ministro de Turismo presentó cifras récords que consolidan el momento histórico que vive el turismo dominicano. Informó que en noviembre llegaron al país más de 700,000 turistas por vía aérea y 300,000 por cruceros, superando ampliamente todas las cifras previas para ese mes. Igualmente, agregó que para diciembre las proyecciones indican la llegada de 1.4 millones de visitantes, combinando turistas aéreos y cruceristas.

Además, el ministro Collado anunció nuevas inversiones, como el plan de asfaltado de todas las calles de Miches, la reconstrucción del muelle afectado por tormentas y futuras intervenciones orientadas a garantizar que los beneficios del turismo lleguen a las comunidades.

Sostuvo que para que el desarrollo sea sostenible, las riquezas no pueden quedarse dentro de los hoteles, sino que estas deben generar oportunidades a taxistas, artesanos, emprendedores y familias.

Promoción internacional El ministro confirmó que Miches será uno de los destinos priorizados en la promoción internacional del país. En tal sentido, informó que el presidente Abinader participará en Fitur, impulsando Miches y Pedernales como los nuevos polos turísticos de clase mundial.

El presidente de Latam & Caribbean de Hyatt Inclusive Collection, Gabriel Felip, destacó el valor del proyecto, iniciado en plena pandemia en 2020, como un ejemplo de visión, confianza y resiliencia.

Inauguran nuevos hoteles en Miches.Presidencia

“Este desarrollo nació en un momento de enorme incertidumbre, pero un grupo de personas decidió creer en el futuro de Miches y apostar por el potencial de esta tierra. Hoy celebramos el resultado de ese compromiso”, expresó.

Secrets Playa Esmeralda, diseñado exclusivamente para adultos, dispone de 500 suites modernas y elegantes, equipadas con balcones o terrazas privadas con vistas al mar o a los jardines. Su oferta incluye restaurantes de especialidades, un spa dedicado al bienestar, piscina infinita, actividades acuáticas y diversas opciones de entretenimiento, creando una experiencia equilibrada entre descanso y diversión.

Con un entorno enfocado en la comodidad y la atmósfera romántica, este resort se posiciona como un destino ideal para quienes buscan desconectar y vivir una escapada única en un escenario de lujo y tranquilidad.

Dreams Playa Esmeralda

Dreams Playa Esmeralda es un resort familiar todo incluido que combina relajación y entretenimiento en un entorno natural privilegiado. Cuenta con un parque acuático, nueve propuestas gastronómicas, incluido un restaurante dominicano, y siete bares y lounges.

El hotel cuenta con espacios creados para cada edad, como el Explorer’s Club para niños y el Core Zone para adolescentes.