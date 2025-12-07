JetBlue retoma rutas a Fort Lauderdale, Santiago, Aruba, Colombia y las Islas

JetBlue anunció el regreso oficial de su servicio entre el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale–Hollywood (FLL) y varios destinos internacionales: Santiago (STI) en la República Dominicana; Aruba (AUA); Cartagena, Colombia (CTG); Gran Caimán (GCM); y St. Maarten (SXM).

Además, la aerolínea presentó sus nuevas rutas desde FLL a Liberia (LIR) en Costa Rica y San Pedro Sula (SAP) en Honduras. Estas rutas, que comenzaron a operar esta semana, marcan un importante hito en la expansión de JetBlue en la región.

Explica que estas incorporaciones fortalecen la presencia de JetBlue en Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo a los viajeros opciones adicionales, cómodas y accesibles para conectar el sur de Florida con estos destinos, ampliando las posibilidades de viaje para quienes visitan familiares y amigos, disfrutan de vacaciones o realizan viajes esenciales.

Con estas rutas, indica JetBlue, continúa ampliando su propuesta de valor en la región, ofreciendo tarifas competitivas combinadas con su galardonado servicio, que incluye el mayor espacio para las piernas en clase económica¹; Fly-Fi², internet de alta velocidad gratuito e ilimitado; refrigerios y bebidas de cortesía; y entretenimiento en el respaldo de cada asiento.

Informa que Fort Lauderdale, uno de los centros operativos más grandes de JetBlue y una puerta clave hacia Latinoamérica y el Caribe, sigue siendo un pilar fundamental en esta estrategia de crecimiento.

Sostiene que estas nuevas conexiones también fortalecen la red VFR (Viajes para Visitar a Familiares y Amigos) y profundizan el compromiso de JetBlue con la región al mejorar la conectividad entre Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Para finales de 2025, JetBlue operará más de 40 destinos internacionales, con una red que se extiende desde Sur América hasta Europa.