Cabo Rojo recibe dos cruceros en un día

El presidente de la República, Luis Abinader, mostró ayer su alegría con lo que calificó como “un hecho sin precedente para el turismo dominicano”, la llegada de dos cruceros a la vez al puerto de Cabo Rojo, donde se desarrolla el más ambicioso proyecto turístico del Gobierno dominicano.

A través de su cuenta en X, el mandatario describió como “un día histórico para Pedernales”, al dar la bienvenida a los cruceros Aida Sol y Brilliance of the Seas, los primeros en coincidir de manera conjunta desde la apertura de la terminal turística.

“¡Hoy 28 de noviembre de 2025, Pedernales hace historia!. Por primera vez dos cruceros juntos con 4,679 pasajeros que inician una jornada recorriendo nuestra cultura, nuestro pueblo y nuestra identidad. ¡Bienvenidos a Pedernales Aida Sol y Brilliance of the Seas!”, posteó el presidente Abinader.

El jefe de Estado resaltó que este hito confirma el avance del desarrollo turístico de la región sur y el impacto positivo del proyecto Cabo Rojo, que continúa posicionando a Pedernales como un nuevo polo de crecimiento y oportunidades para sus habitantes.

Los lugareños también mostraron su alegría, pues con estas dos embarcaciones sumaron cuatro las que llegaron en la semana, uno el pasado miércoles y otro el jueves.

Cientos de los cruceristas después de arribar al puerto, se desplazaron al municipio de Pedernales en autobuses, y otros vehículos beneficiando a choferes y propietarios del transporte.

Excursionistas de distintas partes del mundo, protegidos por agentes de Politur, disfrutaron de bebidas, esparcimientos por las calles, del parque municipal donde disfrutaron de música y bailes de grupos folclóricos.