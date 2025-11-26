Asonahores reconoce la gestión y el legado del ministro de Turismo, David Collado

La Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores) reconoció al ministro de Turismo, David Collado, por su destacada gestión y su legado en el fortalecimiento y posicionamiento internacional del turismo dominicano.

El reconocimiento fue entregado en el marco del Foro de Inversión de Turismo Deportivo, un evento que reunió a líderes del sector turístico, inversionistas, empresarios y representantes del ámbito deportivo, con el objetivo de impulsar el desarrollo del turismo deportivo como un eje estratégico para la diversificación de la oferta turística del país.

Asonahores destacó la visión, liderazgo y compromiso del ministro Collado durante su gestión, resaltando los resultados obtenidos en recuperación del sector tras la pandemia, el récord histórico en llegada de turistas y la promoción de República Dominicana como uno de los destinos más competitivos de la región.

Durante el acto, David Collado agradeció el reconocimiento y reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible del turismo, resaltando la importancia de continuar fortaleciendo la colaboración público-privada y la diversificación de la oferta turística del país, para así seguir generando empleos, inversiones y oportunidades para todos los dominicanos.

El Foro de Inversión de Turismo Deportivo sirvió además como plataforma para presentar proyectos, estrategias e iniciativas orientadas a potenciar eventos deportivos internacionales en el país, contribuyendo al crecimiento de nuevos nichos turísticos.