Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Sector Turístico

estadísticas

Gasto promedio diario de turistas bajó a US$164.83

Agosto y septiembre fueron los meses de más baja ocupación para la mayoría de los destinos turísticos del país, sin embargo, la reducción fue mínima en Bayahibe y Punta Cana.

El turismo es uno de los principales motores de la economía dominicana.

El turismo es uno de los principales motores de la economía dominicana.Alonso Cupul

Avatar del Patria Reyes
Patria Reyes

El gasto promedio diario de los turistas que visitan al país se ha reducido consistentemente en lo que va de año, pasando de US$176.67 en el primer trimestre 2025 a US$164.83 en el tercero.

Datos del Banco Central reflejan el gasto diario de los meses julio-agosto-septiembre cayó más bajo del promedio del 2024, cuando se ubicó en US$167.75.

En los primeros nueve meses de este año, el país recibió un total de 6,575,073 visitantes no residentes o turistas, un 2.3% más que en igual período del 2024. Estos tuvieron un gasto diario estimado de US$170.17 y una estadía de ocho noches.

Ocupación hotelera

El alojamiento de los turistas en instalaciones hoteleras es a lo que las estadísticas se refieren con el término ocupación. Entre enero y septiembre el promedio de ocupación fue de 75.6%, siendo Bayahibe-Romana la zona con más flujo con un 83.1%, seguido de Punta Cana con 82.2%.

Sosúa-Cabarete (52.7%), Santiago (52.4%), Santo Domingo (52.4%) y Samaná (57.4%), son los destinos con menos ocupación, por debajo de Boca Chica y Puerto Plata.

Agosto y septiembre fueron los meses de más baja ocupación para la mayoría de los destinos turísticos del país, sin embargo, la reducción fue mínima en Bayahibe y Punta Cana, mientras fueron significativas en Sosúa-Cabarete y Puerto Plata (Playa Dorada, Costa Dorada y Cofresí).

El flujo de turistas vía aérea ascendió a 7,357,858 pasajeros en el período comprendido entre enero y septiembre de 2025, lo que representó un aumento interanual de 181,393 personas, equivalente a una variación relativa de 2.5%.

Perfil del turista

El 86.2% de los turistas que visitaron el país entre enero y septiembre de este año reveló que el motivo principal de su visita fue la recreación. Asimismo, predominó el uso de los establecimientos hoteleros como opción de alojamiento para el 80.2 % de los

visitantes.

En lo referente a la edad, el 50.1% de los visitantes oscilaron edades entre los 21 y 49 años, el 51.7% mujeres y el 48.3% hombres.

Tags relacionados