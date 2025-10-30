Noviembre marca el inicio temporada alta de cruceros en Puerto Plata con 62 toques

Noviembre marca el inicio de la temporada alta de cruceros para esta Puerto Plata, donde 62 cruceros arribarán a los puertos de Amber Cove y Taíno Bay.

Esto representa 39 visitas más que las recibidas en el mes de octubre, cuando entre ambos puertos recibieron 23 embarcaciones.

El puerto Taíno Bay recibirá 39 de estas embarcaciones desde Miami, Estados Unidos, y la Ámber Cove acogerá los restantes 23 para sumar 62.

Esta cantidad de cruceros representa un importante dinamismo para la economía de esta provincia, impactando de manera directa a miles de familias que dependen de esta actividad turística.

En el período enero-septiembre de este año, un millón 621 mil 775 cruceristas, para un 81.4 por ciento del total de visitantes que por esta vía llegaron a las demás terminales nacionales.

El pasado año Puerto Plata recibió 2,186,000 cruceristas, concentrando el 80 por ciento de los visitantes que recibió el país por vía marítima.