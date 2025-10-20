Obras de infraestructura avanzan en Punta Bergantín para facilitar la construcción de tres hoteles

El proyecto Punta Bergantín avanza en el desarrollo de las infraestructuras básicas que facilitarán, en los próximos 24 meses, la construcción de tres hoteles anunciados, las áreas residenciales, el club de playa y el campo de golf.

La información fue ofrecida por Andrés Marranzini durante un encuentro con periodistas de la provincia de Puerto Plata, en el cual explicó que también se progresa en la instalación de las redes hidrosanitarias y en la construcción de las lagunas que forman parte del programa de prevención de inundaciones del proyecto.

Explicó que el proceso de construcción de Punta Bergantín debe incorporar, tanto en el desarrollo de su infraestructura como en el plan constructivo, una de las características climáticas más influyentes de la zona: los más de 40 días de lluvia promedio al año que afectan la zona.

Marranzini también informó que recientemente se completó la obtención de todos los permisos necesarios, ambientales, municipales y de construcción, lo que permite avanzar hacia la fase final de diseño de los hoteles.

Asimismo, anunció que antes de que finalice este año se iniciará la construcción del primer hotel y que, durante los primeros seis meses del próximo año, comenzará el desarrollo de los otros dos.

Está previsto que en abril próximo se inicie la construcción del campo de golf y la casa club; mientras que en mayo comenzará la edificación de los apartamentos de playa, de los cuales ya se ha vendido una parte importante.

Antes de que concluya el primer trimestre de 2026 estará disponible el centro de ventas y actividades, así como la garita y la vía principal de acceso definitivo al proyecto. La actual calle de servicios continuará operando como vía regular de entrada.

Marranzini destacó además que el próximo año iniciará, junto al Infotep, un programa de formación de recursos humanos ajustado a las necesidades que surgirán con el desarrollo del proyecto, con el objetivo de cubrir una parte significativa de la demanda de empleos mediante la contratación de residentes de la región.

Sobre el Fideicomiso Punta Bergantín

Punta Bergantín es un fideicomiso encabezado por el Banco de Reservas, cuyo objetivo es impulsar una nueva dinámica turística en la provincia de Puerto Plata, convirtiendo este enclave de la costa norte en un destino de renombre internacional mediante un desarrollo integral y sostenible.

La iniciativa abarca más de 10 millones de metros cuadrados en un entorno de gran belleza natural, que será preservado a través de un modelo de desarrollo de baja densidad urbana. El proyecto contempla la construcción de hoteles, áreas de esparcimiento y zonas residenciales horizontales y verticales, con el propósito de ofrecer un destino turístico e inmobiliario de primer nivel.