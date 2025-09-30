Invertirán US$50 millones para enfrentar el sargazo en el Caribe

Durante la vigésima edición de la Clinton Global Initiative (CGI), celebrada en Nueva York, InterEnergy Group anunció varias acciones relevantes, entre ellas la conversión a gas natural de dos plantas de generación en Jamaica y la creación de un fondo de US$50 millones para unir esfuerzos en la lucha contra el sargazo en el Caribe.

Como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible del turismo, el presidente y CEO de InterEnergy, Rolando González-Bunster puntualizó que este fondo destinado a unir esfuerzos públicos y privados en la lucha contra el sargazo comenzará por la República Dominicana.

La empresa expone, en una nota enviada a los medios, que el proyecto de conversión de las plantas a gas natural en Jamaica permitirá reducir hasta en un 40% las emisiones de CO₂ y proveerá energía más limpia y asequible a más de 250,000 hogares de la isla.

La Clinton Global Initiative (CGI), coincidió con el 20º aniversario de CGI, donde González-Bunster participó en la conversación “Leaders Stages: New Approaches to Climate Finance”, dedicada a explorar nuevas formas de movilizar financiamiento climático.

Durante su intervención, el empresario destacó que “desde el primer día entendí que CGI no se trataba solo de ideas, sino de compromisos reales. Para InterEnergy, cada proyecto es una acción concreta a favor del clima, las comunidades y el futuro de la región”.

Sostuvo que en estas dos décadas, InterEnergy ha invertido más de US$2,000 millones en iniciativas de energía limpia y sostenible que han marcado hitos en la transición energética regional.

Agregó que desde su participación en la primera edición de CGI, la empresa ha apostado por transformar las ideas en acciones concretas, confiando en el poder del sector privado para generar un impacto real en las comunidades.

Entre sus principales logros se destacó la construcción de los primeros parques eólicos a gran escala en República Dominicana, Quilvio Cabrera y Los Cocos I, y el desarrollo del parque Laudato Si’ en Panamá, el más grande de Centroamérica y el Caribe.

Destacó que estos 20 años también han estado marcados por proyectos transformadores como la conversión a gas natural de Energas en República Dominicana y la construcción de Generadora Gatún en Panamá, la planta de gas natural más grande de la región.

A través de CEPM, la compañía avanza hacia la carbono neutralidad con la puesta en marcha de más de 270 MW de energía solar y más de 150 MWh en sistemas de almacenamiento en apenas tres años, además de proyectos innovadores como la electrificación 100% renovable de Isla Saona en 2023.