Turismo capta mitad de la inversión extranjera en RD

El sector turístico representa la mayor cantidad de inversión extranjera y, junto a la inmobiliaria, se convierte en la mayor fuente de captación de capital en República Dominicana.

Según la viceministra de Turismo, Jacqueline Mora, el sector turístico concentra la mayor Inversión Extranjera Directa (IED) del país, porque si se suma la cantidad de capital en inmobiliaria, hay una gran parte en el área turística.

En 2024, la IED pasó de US$4,523 millones, representando un crecimiento de 3% con respecto a 2023; y en enero- junio 2025 superó los US$2,500 millones, según estadísticas registradas por ProDominicana.

El 22.4% de las inversiones en el primer semestre 2025 fueron en el sector turístico, pero si se suma inmobiliaria supera a energía y otras áreas.

El Gobierno dominicano proyecta que la IED pasará de US$4,860 millones al cierre de este año 2025. El sector empresarial se ampara en las favorables condiciones que ofrece el país a través de la Ley 158-01, de Fomento y Desarrollo Turístico, mediante la cual obtiene incentivos fiscales; además de otros estamentos que garantizan el cumplimiento de la repatriación de capitales, y las reinversiones sustentadas en la seguridad jurídica. A esto se suma el respaldo del sector financiero a través, no solo de la banca local, sino también de las inversiones garantizadas con los recursos de los fondos de pensiones, aportados por unos cinco millones de afiliados al sistema previsional.

El sector público desarrolla a su vez infraestructuras, accesos viales, más interconexión aérea con la firma de acuerdos con aerolíneas de todo el mundo, y servicios. Mientras que la privada se centra en infraestructuras hoteleras, remodelaciones, vuelos de conexión y directos, y ahora en clínicas y otras instalaciones vinculadas al turismo médico.

Las mayores inversiones en el país provienen de empresas de Estados Unidos, España, México y Canadá. El total de IED global en RD fue de US$2,500 millones en 2020, US$3,102 millones en 2021, US$3,190 millones en 2022 y US$3,600 millones en 2023.

El país participa en las cuatro ferias turísticas más importantes: Fitur, en Madrid, España; ITB Berlín, en Alemania (International Tourism Echange; la IFTM Top Resa, en Francia, y en la feria de Viajes y Turismo de Londres, Reino Unido, la World Travel Market. El 2020 fue el año de la pandemia. Fitur registra la cifra de US$2,600 millones en inversiones: US$2,245 millones para Cabo Rojo y entre US$70 a 75 millones para Punta Bergantín, en 2022. En 2023, se registraron inversiones por US$2,400 millones.

En 2024, se destacan inversiones por US$3,500 millones y proyectos anunciados por US$6,750 millones, de los cuales US$2,500 millones corresponden a negociaciones hechas por el Banco Popular Dominicano (BPD), la entidad financiera líder en el sector por más de tres décadas.

De igual modo, el Banco de Reservas anunció esa vez US$2,000 millones negociados y el BHD igual monto (US$2,000 millones). El Banco Promerica negoció US$250 millones en ese año que fue su primera participación como un banco más pequeño. La ITB Berlin (Alemania) fue cancelada en 2020 por el Covid. En 2021 se realizó de forma virtual. En 2022, Banreservas anunció negocios por US$525 millones y en 2023 por US$260 millones. La World Travel Market (Londres) logró negociaciones por US$942 millones en turismo, en 2020; en 2022, más de US$1,000 millones de inversiones en Miches, Ciudad Colonial y Costa del Ámbar.

En 2024, Reino Unido aportó US$200 millones en financiamientos al turismo dominicano.

De manera interna, las inversiones de los fondos de pensiones se han hecho en varios proyectos, entre los cuales figuran 10 en la provincia La Altagracia; dos en el Gran Santo Domingo, uno en San Pedro de Macorís, y uno en Samaná. Hay 11 hoteles de playa.

Inversión

En los últimos 10 años las inversiones en turismo y en inmobiliaria pasan de US$14,895 millones. De estos, US$9,460 millones han sido en turismo (29%) y , US$5435 millones en inmobiliaria (16.7%), representando un 45.8% del total de la IED en el país.

En los últimos cinco años el comportamiento es casi el mismo.US$5,446 millones en turismo (29.2%) y US$2,931 (15.6%) en inmobiliaria turística, para un 44.4% del total de la IED en el país.