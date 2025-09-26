República Dominicana alcanza gran éxito en feria turística de París

La participación de República Dominicana con el Ministerio de Turismo (MITUR) a la cabeza alcanzó un gran éxito durante su participación como país anfitrión en la IFTM Top Resa 2025.

Este jueves la feria cerró con resultados importantes para el país y con una garantía evidente de la expansión de la llegada de turistas franceses, tras los acuerdos firmados con las aerolíneas Air France y Air Carabais.

La delegación pública y privada, liderada por el ministro David Collado, se centró en una agenda de negocios orientada a resultados, capitalizando el impacto que este mercado genera.

La delegación oficial del Ministerio de Turismo concretó exitosamente más de 50 reuniones de alto nivel, resultando en una expansión histórica de la conectividad aérea, la consolidación de alianzas comerciales y la promoción clave para el turismo.

Entre los logros más destacados se encuentra el acuerdo con Air France para reiniciar la ruta de vuelos directos entre París y Punta Cana en enero de 2026, con tres frecuencias semanales.

También el incremento de vuelos a nueve frecuencias semanales con Air Caraïbes, que además iniciará operaciones hacia Samaná, resultando en un incremento consolidado de +40% en la conectividad de Francia hacia República Dominicana en el 2026.

En virtud de esos acuerdos, se esperan más de 200,000 turistas franceses en ese año, resultando en un impacto estimado de divisas netas entrantes al país por más de 230 millones de dólares, RD$2,318 millones en impuestos, y 22,929 empleos.

El ministro de Turismo, David Collado, resumió el éxito de la misión: "Nuestra estrategia en Francia fue clara: convertir el interés en compromisos firmes, y salimos, no con promesas, sino con un plan de trabajo definido”.

Declaró, además, que cada reunión se tradujo en acciones concretas para fortalecer la conectividad y potenciar tanto destinos consolidados como Punta Cana, Samaná y Bayahíbe, destinos nuevos como Miches, y el resurgir de Puerto Plata, así como la promoción de circuitos multidestino.

“Nos vamos con el compromiso firme de nuestros socios para seguir creciendo juntos", precisó el funcionario.

La presencia dominicana fue reforzada por una delegación de 30 empresas co-expositoras, incluyendo cadenas hoteleras, DMCs, turoperadores, líneas aéreas y parques de aventura, cuyos representantes calificaron esta edición como la de mayor volumen de negociación en la historia de su participación, un testimonio del éxito de la estrategia país.

Se estima que ocurrieron más de 600 reuniones de negocios privadas durante la feria entre estas empresas dominicanas y aliados de la cadena de valor internacional europea.

Se reafirmaron los acuerdos con los turoperadores más importantes de Francia, como Fram Karavel, NG Travel y Exotismes, garantizando un flujo constante de visitantes.

Finalmente, se fortalecieron los canales de distribución al consolidar alianzas con redes de agencias líderes como Carrefour Voyages y Havas Voyages, asegurando una robusta presencia del destino en el mercado francés.

La participación de República Dominicana también incluyó la presencia en mesas redondas sobre turismo sostenible, lujo y nuevos productos, posicionando al país como un líder innovador en la región del Caribe.

El mercado francés ha movilizado alrededor de 98,000 turistas durante enero-agosto 2025, con altos niveles de satisfacción (83%) y alta intención de repetición de su visita (86%).

El turista francés es activo y explorador. Tres de cada cuatro (73%) realiza actividades fuera de su alojamiento, por encima del promedio de turistas que visitan el país, y el 44% visita dos o más destinos dentro de República Dominicana. Es por esto que República Dominicana apuesta a seguir el desarrollo del mercado francófono.

Falsa alarma

Una falsa alarma de bomba provocó tensión ayer en el pabellón del centro de convenciones Porte de Versailles, en la capital francesa, donde se realiza la feria turística iTop Resa 2025.

Las autoridades ordenaron la evacuación preventiva del recinto, donde se encontraban cientos de expositores y visitantes.

Los informes iniciales indicaron que la bomba había sido colocada en el stand de Egipto.

Tras la evacuación y después de comprobarse que se trató de una falsa alarma el público, la feria continuó, aunque con un cierre adelantado.

A continuación el comunicado que emitieron luego de la falsa alarma los organizadores de la feria:

Debido a un evento de fuerza mayor relacionado con una alerta de seguridad, y tras la decisión de las autoridades, hemos procedido al cierre anticipado y la evacuación del evento. La seguridad de todos ha sido nuestra máxima prioridad, y les agradecemos su tranquilidad y cooperación durante esta operación.

Las autoridades nos han autorizado a reabrir el acceso al pabellón: el desmontaje del stand comenzará a las 19:30 h.

También estamos preparando una sección de preguntas frecuentes para los expositores con el fin de responder a sus preguntas prácticas sobre los procedimientos de desmontaje y el seguimiento logístico. Recibirán este documento en las próximas horas.

Les agradecemos una vez más su comprensión en estas circunstancias excepcionales.