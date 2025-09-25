Inversionistas interesados en RD se acercan al Banco Popular

Como parte de su compromiso con el sector turístico del país, el Banco Popular Dominicano (BPD) participa en la Feria Turística Internacional de Mercados de Viajes (IFTM Top Resa) 2025, dando apoyo a los clientes y acompañándolos en sus decisiones de negocios.

Juan Manuel Martín de Oliva, vicepresidente de negocios turísticos del BPD, reveló que desde el primer día de la feria que se celebra en el pabellón 1 de la Puerta de Versalles, en París, Francia, ha participado en varias reuniones con inversionistas interesados en República Dominicana.

Reveló que el pasado marte tuvo tres reuniones y ayer en horas de la mañana se habían concertado tres más, comportamiento que le indica que en los 15 años de participación en Top Resa, nunca antes había visto tanto interés de empresarios hoteleros y también de la oferta complementaria.

Expuso que en estos dos días de feria, mirando la cantidad de stands y de países participantes, solo en el de República Dominicana participan los bancos.

Martín de Oliva dijo que la de ayer fue una jornada intensa en la que pudo hablar con inversionistas nuevos y comprobar que hay mucho interés por el país. Destacó también que los medios de comunicación con sus publicaciones contribuyen a que el mundo conozca el clima para la inversión en el país.

Sostuvo que los inversionistas tienen capitales colocados en diferentes países y cuando llegan a República Dominicana y construyen un hotel lo hacen para quedarse toda la vida, porque no se lo pueden llevar.

Los inversionistas, precisó, no están construyendo solo nuevas instalaciones, sino que también están reformando hoteles con la finalidad de actualizar la calidad de las habitaciones.

Reveló que la normalidad en estas ferias son los viajes y hoteles, pero se está convirtiendo además en feria de inversiones. El BPD tiene en su cartera a pequeños inversores en Samaná, un gran inversión en la Capital y en Miches, que es el destino en el que se basa está feria financiada por el Club Med.

República Dominicana es el país anfitrión de la IFTM Top Resa 2025. En esta edición 47 participan 1,658 expositores, de los cuales 44 son nuevos; cerca de 700 periodistas, 33,000 visitantes, alrededor de 500 expositores de aerolíneas, unas 1,700 marcas y más de 200 destinos.

El Banco Popular Dominicano tiene más de tres décadas ofreciendo parte de su cartera de negocios al sector turístico del país.