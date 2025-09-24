Ministro Collado: La misión de RD es recuperar el mercado francés

República Dominicana es el país anfitrión de la Feria Internacional Francesa de Mercados y Viajes (IFTM Top Resa 2025) realizada en París, donde el ministro David Collado destacó el apoyo de los turistas franceses con RD$16,000 millones al PIB, US$161 millones en ingresos, 15,000 empleos y RD$1,600 millones en pagos de impuestos.

Collado dijo que el turismo para República Dominicana es mucho más que sol, playa y piña colada.

“Estamos aquí con una misión clara: Recuperar el mercado francés y seguir siendo los preferidos de los franceses”, dijo el ministro de Turismo en el acto inaugural de la edición 47 de la feria.

Acuerdos

Un hecho trascendental marcó el primer día de la Top Resa 2025 con la firma de un acuerdo con el director comercial de Air France.

El director comercial de Air France, Frédéric Descours, dijo que a partir del 13 de enero habrá tres vuelos semanales, los días martes, jueves y sábados, entre París y Punta Cana, en modernos aviones Boeing 777 con capacidad para 472 pasajeros.

En la firma del acuerdo participaron Frank Elías Rainieri, presidente del Grupo Punta Cana y promotor del turismo de Miches; y como testigos los directores de Listín Diario, Miguel Franjul; de Diario Libre, Aníbal de Castro, y Alba Nelis Familia, de CDN.

Los vuelos de Air France se iniciarán el 13 de enero en virtud de las gestiones realizadas por Frank Elías Rainieri, quien aseguró que serán permanentes, conectando el Aeropuerto Charles De Gaulle en París con el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Además, este martes se firmaron otros importantes acuerdos que buscan promover el turismo, tales como con las líneas aéreas Air Canadá, Euroairlines y Air Caraibes, al igual que con agencias de viajes y touroperadores.

En esta edición 47 de la IFTM participan 1,658 expositores, de los cuales 44 son nuevos; más de 700 periodistas, 33,000 visitantes, cerca de 500 expositores de aerolíneas, alrededor de 1,700 marcas y unos de 200 destinos.

Asisten también más de 30 empresas de la industria turística dominicana, y los principales bancos (Banco Popular y Banco de Reservas).

Novedad

La actividad abrió con una novedad: La entrada al recinto ferial en bicicleta del ministro Collado junto a las autoridades dominicanas, como una forma de motivar la movilidad suave en el turismo.

En el acto inaugural, el embajador dominicano en Francia, David Puig, destacó las relaciones entre Francia y República Dominicana, así como el rol de la diplomacia para proyectar el turismo en el país y aumentar las llegadas de los franceses al territorio nacional.

En tanto, Juan Bancalari, presidente de la Asociación Dominicana de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores), dijo que Francia siempre ha estado acompañando al país caribeño. Citó al Club Med, en Punta Cana, la colonia francesa en Las Terrenas y el Club Med, ahora en Miches.

Fréderic Descours, de Air France; ministro David Collado, junto a Frank Elías Rainieri, presidente del Grupo Punta Cana, y ejecutivos de medios Alba Nelly Familia, Aníbal de Castro y Miguel Franjul.EXTERNA

Destacó la importancia de las cifras ofrecidas por Collado y reveló que en los últimos tres años al país han llegado 30 millones de turistas y para los próximos tres años se espera que lleguen 40 millones.

“República Dominicana es la principal potencia de las islas del Caribe en el mundo y el segundo en toda América Latina”, señaló.

De igual modo, Frank Elías Rainieri indicó que Miches es un símbolo de ecoturismo. Espera integrar a la comunidad de El Seibo al turista. Proyectó una expansión del turismo a partir de las rutas, no solo de Air Caraibes, sino de Air France, que conectará a todo el norte de Europa con Punta Cana.

En el stand dominicano también se presentó una oferta gastronómica de arroz blanco con pescado con coco, “morir soñando”, y café dominicano, mientras los visitantes se acercaban a degustar los platillos, escuchando merengue,, el ritmo autóctono del país, tal como inició la conferencia: “Fuerzas en Acción. Construyamos Puentes deseables”.

En la conferencia, centrada en la innovación, el talento y las sinergias, además del ministro Collado, expusieron Laurence Gaborieau, directora del salón IFTM; Valérie Bonet, presidenta de empresas de viajes; Cyril Guiaud, director ejecutivo de Theta Travel Tech; Michael Ruiz, director y co-fundor de KaviAR Tech; Clémentine Marcelli, consultora de desarrollo de negocios de Museos de Francia, y Christian Manteni, presidente del Consejo Administrativo de Activos de Francia.

SEPA MÁS

Abrirán dos hoteles

Ramón Tejeda, de CHC Hotels, anunció en la feria internacional Top Resa la apertura de dos nuevas propiedades que refuerzan su compromiso con el crecimiento del turismo en República Dominicana.

En los próximos dos meses abrirá un Days Inn by Wyndham en Juan Dolio, y en febrero de 2026 sumará un Holiday Inn de IHG en Cofresí, Puerto Plata, ampliando su portafolio con propuestas innovadoras que atraerán tanto a viajeros de negocios como de ocio.

Ramón Tejeda y Ricardo Felip, directivos de CHC Hotels, afirmaron que estas aperturas son parte de su estrategia de expansión y de su visión de seguir posicionando al país como un destino turístico de clase mundial. “Nuestra meta es diversificar la oferta hotelera y crear experiencias memorables para cada visitante”, expresaron.

Tejada es director corporativo de mercadeo y ventas, y Ricardo Felip, Vicepresidente.