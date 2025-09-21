El turismo sostenible en un mundo en el que cada vez se viaja más

Como cada año, el 27 de septiembre se celebra el Día Internacional del Turismo, que esta edición busca promover el potencial transformador del turismo como agente de cambio positivo. Bajo el lema ‘Turismo y transformación sostenible’, la jornada reivindica la capacidad del turismo para crear nuevas oportunidades desde Malasia, país anfitrión.

Avanzar en turismo sostenible

Para avanzar en esta dirección, es “imprescindible” adoptar un enfoque bien planificado e inclusivo, que sitúe la “sostenibilidad, la resiliencia y la equidad social en el centro del desarrollo turístico y la toma de decisiones”, tal y como destaca la ‘ONU Turismo’, antes conocida como la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Hace ya una década que diferentes Gobiernos aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), marcos en el que el turismo desempeña un papel clave por su impacto directo en numerosos ámbitos.

ONU Turismo remarca que la actividad turística está directamente vinculada a varias metas de los ODS, en particular a los objetivos 8 (promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible), 12 (fomentar patrones responsables de consumo y producción) y 14 (garantizar el uso sostenible de los océanos y los recursos marinos).

En esta línea trabaja la Comisión Regional de ONU Turismo para las Américas (CAM), quien a principios de agosto de 2025 empezó a delinear su estrategia para el 2026 y 2027. Su perspectiva es la de impulsar el turismo sostenible e inclusivo en medio de desafíos para la industria como las tensiones geopolíticas de la zona, el cambio climático y el alza de los precios.

El turismo busca ser cada vez más sostenible. EFE/Daniel GonzálezEFE

El Salvador, segundo país en crecimiento

Los datos de Latinoamérica, según el último barómetro de ONU Turismo, indican que El Salvador es el segundo país de todo el mundo que más ha crecido en turistas desde 2019 con un aumento del 81 %, solo por detrás de Catar, que ha experimentado un aumento del 137 %.

Tras El Salvador, en Latinoamérica se sitúa Curaçao, con un aumento del 51 % de turistas, Colombia, con un 37 % más, Guatemala (33 %), República Dominicana (32 %), Aruba (27 %) y Panamá, con una subida del 17 %.

El continente sudamericano recibió un total de 213 millones de turistas en 2024.

Estrategia española

El número de turistas que visitan España sigue creciendo. Durante los primeros siete meses de 2025, más de 55,5 millones de personas eligieron el país para pasar sus vacaciones, lo que representa un incremento del 4,1 % respecto al mismo periodo del año anterior.

El binomio España-turismo es un clásico, tanto en la cultura como en la economía nacional, que se basa en buena medida en el sector servicios (el turismo representó el 12,9 % del PIB español en 2024). Sin embargo, en un país que alberga una población de 49,3 millones de habitantes, la cifra de turistas extranjeros que acoge supone un reto para la sostenibilidad y el modelo de turismo.

El 27 de septiembre se celebra el Día Internacional del Turismo. EFE/Pablo MiranzoEFE

El Gobierno de España está elaborando la ‘Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030’, una agenda con planes para superar los retos del sector a medio y largo plazo.

Para crear un modelo “sostenido y sostenible”, que permita a España “mantener su posición de liderazgo mundial”, esta futura estrategia nacional propone un modelo de crecimiento turístico basado en el crecimiento socioeconómico; la preservación de los valores naturales y culturales; el beneficio social; la participación y la gobernanza; la adaptación permanente; y el liderazgo.

No obstante, la opinión de los turistas españoles no es tan optimista respecto al futuro sostenible del turismo, según indica el ‘Informe de Viajes Sostenibles 2024’ de la plataforma Booking.com.

Pese a que más de la mitad de los españoles (el 53 %) considera “importante” viajar de forma más sostenible, no lo califica como “fundamental” a la hora de planificar o reservar viajes, según indica el citado informe.

Además, uno de cada tres españoles siente que el daño ya causado “es irreversible” y cree que las decisiones que tome a nivel personal no mejorarán el problema.