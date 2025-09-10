Turismo le genera más de RD$155,000 millones al fisco y lidera inversión extranjera en República Dominicana

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) inauguró hoy la 37 Exposición Comercial, el evento más influyente de la cadena de valor turística en el país y en el Caribe, reafirmando al turismo como el principal motor de la economía dominicana y pilar estratégico de su desarrollo.

La inauguración estuvo encabezada por el ministro de Turismo David Collado quien expresó que la Exposición Comercial de Asonahores es una plataforma que refleja la fortaleza y la visión de futuro del turismo dominicano. Desde el Ministerio de Turismo seguiremos respaldando a este sector, que es motor de desarrollo, generador de empleos y orgullo de nuestra República Dominicana.

David Collado.Externa

“Hoy celebramos la unión de la cadena de valor turística, que con esfuerzo y compromiso ha posicionado al país como líder en la región. Nuestro reto es seguir innovando y diversificando la oferta, siempre con sostenibilidad y calidad, para garantizar que la República Dominicana continúe siendo el destino número uno del Caribe”, indicó Collado.

Durante el acto de apertura, Juan Bancalari, presidente de Asonahores destacó que esta feria no es únicamente una vitrina de productos, sino una evidencia palpable de cómo el turismo integra y dinamiza múltiples sectores de la economía nacional.

“El turismo no solo mueve visitantes, mueve la economía en su conjunto. Conecta agricultura, industria, tecnología, construcción, logística y servicios profesionales. Solo en 2022, la hotelería adquirió en el mercado local más de RD$139 mil millones, consolidando miles de encadenamientos productivos. Además, más de RD$155 mil millones del fisco provienen del turismo: uno de cada 10 pesos de ingresos fiscales nace en esta industria,” afirmó Bancalari.

El presidente de Asonahores subrayó que la confianza de los inversionistas en la República Dominicana sigue firme, con una Inversión Extranjera Directa récord de US$4,390 millones en 2023 y US$4,512 millones en 2024, impulsada en gran medida por el turismo. También resaltó que la ocupación hotelera se mantuvo sólida en 2024, reflejo de la confianza internacional en el destino.

“Nuestro compromiso es seguir construyendo, junto al sector público, un marco que eleve productividad y encadenamientos en todo el territorio, tal como hicimos para superar la pandemia y escalar a resultados récord,” agregó.

Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de ASONAHORES, enfatizó que la Exposición Comercial demuestra la amplitud de la cadena de valor turística y resaltó que esta es la más grande del país y del Caribe insular celebrada bajo techo, ocupando un espacio de más de 4,000 metros cuadrados, donde se exhibe, de manera tangible, la fuerza y diversidad de nuestra industria turística.

“Cada proveedor, aliado y emprendedor aquí presente reafirma que el turismo multiplica oportunidades, genera empleos y crea riqueza compartida. Este año contamos con más de 300 stands y más de 140 empresas expositoras, nacionales e internacionales, que convierten este espacio en el epicentro de la comercialización de la producción nacional y en una plataforma para nuevas alianzas y negocios,señaló.

La edición 2025 de la Exposición Comercial Asonahores amplía su agenda académica con paneles, conversatorios y talleres sobre sostenibilidad, prácticas laborales y ordenamiento territorial, buscando preparar al sector frente a las nuevas regulaciones, tendencias globales y los retos del cambio climático.

Con esta feria, ASonahores reafirma que el turismo no solo es la industria más competitiva del país, sino también una actividad que arrastra a la economía en su conjunto, potencia la inversión y fortalece el desarrollo sostenible de la República Dominicana.

La Exposición Comercial 2025 cuenta con el patrocinio de Ministerio de Turismo, Therrestra, Consorcio Energetico Punta Cana Macao, Grupo Maderas Ibericas, Café Santo Domingo, Cerveceria de Punta Cana, Banreservas, GRUPO ALUGAV,S.A.S; Induveca SA, Mercasid, Banco Popular Dominicano, Alba Sanchez & Asox, BHD, Banco Lopez de Haro y Reid & Cia

También Grupo Bocel, Vertice, SAS; Aquasport, Agente de Remesas y Cambio Capla, Intelca, Implementos y Maquinarias, Schneider Electric International, Ingeieria de protección, Engineering & Fire Service, EFS, Unitrade, SRL, Antonio P. Haché, y Dapsa.