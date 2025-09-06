Kareta Travels: Una apuesta valiente al turismo comunitario

El turismo comunitario es una alternativa sostenible que busca integrar a las comunidades locales en la oferta turística bajo un modelo que promueve experiencias auténticas y cercanas dando a conocer la cultura de los pueblos, su historia, sus tradiciones y su gastronomía.

Bajo la idea y liderazgo de la joven Nicol Rodríguez se fundó Kareta Travels, una tour operadora comunitaria sostenida por una red de socios emprendedores de distintas ramas que se unen para ofrecer a visitantes experiencias en la provincia Valverde y comunidades aledañas.

Esta joven entusiasta cuenta al Listín Diario que esta iniciativa es resultado de su esencia, al crecer dentro de los grupos sociales de Valverde y la Región Noroeste, viendo a su madre acompañar el desarrollo de grupos comunitarios y siendo testigo del alto impacto que genera en una comunidad, el esfuerzo colectivo y organizado.

Esta innovadora turoperadora comunitaria surge, según Nicol, de su formación académica y su investigación de grado sobre Agroturismo en el Desarrollo de la Región Noroeste, inspirada por el maestro Bolívar Troncoso, y su experiencia formativa en gestión y desarrollo de Recursos Turísticos en Okinawa-Japón, gracias a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).

“Esta última experiencia reforzó mi convicción de que un desarrollo colectivo- ampliado del turismo, es fundamental para lograr un impacto real en la transformación de la Región Noroeste, pero hay que iniciar y fortalecer en pequeño e ir replicando para ampliar beneficio”, explica Nicol.

¿Qué ofrece?

Esta turoperadora comunitaria es una red de pequeños emprendedores, asociados para ofrecer rutas de turismo comunitario en Valverde, generando alianzas locales para encadenar un multidestino con otros municipios como Villa Los Almácigos en Santiago Rodríguez y Manzanillo en Montecristi.

Como esta iniciativa ofrece, como parte de su propuesta, una experiencia 360 con la “Ruta Agroturística del Banano Orgánico”, donde los visitantes pueden conocer una finca modelo de banano orgánico, y luego recorrer la provincia, probando diferentes alimentos hechos en base a la fruta (helado, bizcocho, platos típicos, tragos como el mojito de banano (único en Mao). Igual ofrece una experiencia de “Tubing en el Río Mao”, una rica experiencia en tubos disfrutando las aguas fresca de este río.

“La mayor contribución de Kareta Travels ha sido al reconocimiento y proyección del modo de vida de Valverde, aumentando el orgullo local y el sentido de pertenencia, a través de los promocionales de la Ruta Agroturística del Banano Orgánico y Tubing en el Río Mao”, refiere Nicol en una entrevista ofrecida al Listín Diario.

Expone que las rutas de turismo comunitario que han articulado hasta el momento, aunque se han iniciado en Mao, están diseñadas con elementos y actividades identitarias de toda la provincia, como: expresiones folclóricas, reconocimiento del baile de la bachata por ser la tierra donde nació Luis Segura, transformación de actividades tradicionales de la agricultura y entretenimiento y vida familiar en productos turísticos, innovaciones de gastronomía y artesanía de banano, interpretación del patrimonio, aprovechamiento de saberes locales, modo de vida de la zona rural y senderismo del Bosque Seco en parque Piki Lora.

Nicol detalla que con esta iniciativa se han generado emprendimientos individuales, familiares y de grupos como el de la familia Núñez Toribio, emprendedores de helados, dulces, yogurt, caramelos de banano, licor de banano orgánico, sandwich de waffles de banano; así como también, servicios de guianza interpretativa de la naturaleza, conducción de experiencias en recursos locales como la finca de banano, recorrido por las comunidades anfitrionas, servicio de animación con músicos locales, auxiliares de apoyo logístico, creadores de contenido, servicio de transporte tradicionales y atractivos. También los restaurantes y bares han podido tener una fuente de ingreso extra por su integración al proyecto.

Esta joven gestora afirma que el turismo comunitario es una estrategia de desarrollo económico local y que la generación de beneficios económicos depende de varios factores como: la capacidad de organización del negocio comunitario, el compromiso de quienes lo integran, y para ello dice, la formación en gestión y desarrollo del turismo sostenible es prioritaria. También señala el fortalecimiento de las capacidades locales, la generación de confianza en el modelo, mayor apoyo estatal y fortalecimiento de la articulación de las comunidades.

Nicol identifica como desafíos del turismo comunitario, la necesidad de fortalecer las capacidades locales y generar confianza en un modelo que propone una manera distinta de desarrollo, a partir del turismo aprovechando recursos locales.

Señala que la débil y casi inexistente articulación de actores locales ha implicado la sensibilización directa para crear alianzas desde cero y articular los primeros productos organizados de turismo comunitario en el marco de una estrategia de estructuración de la oferta como lo es la touroperación comunitaria, a partir de normativas de sostenibilidad y respeto entre oferentes.

Expone que la apertura turística que Kareta Travels ha impulsado en Mao, como microdestino del modelo piloto, el surgimiento de nuevos emprendedores/empresas, grupos locales y aledaños, motivando a que se acerquen para obtener las ideas innovadoras.

Nicol visualiza a futuro, la conversión de Kareta Travels en un modelo probado de gestión colectiva y desarrollo sostenible del turismo comunitario que aporte al fortalecimiento del destino de Valverde. Como una marca colectiva que atraiga a diversos perfiles de visitantes locales e internacionales, creando riquezas en el territorio y generando ingresos justos a las personas que participan en la actividad, dinamizando la economía local y sembrando bienestar.

“Yo siempre me he sabido parte de una comunidad, comprendiendo si hay condiciones adecuadas en el territorio para todos, yo también puedo tener buenas oportunidades de desarrollo, eso es equidad…mi compromiso siempre será con el bienestar social”.