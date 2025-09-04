David Collado inicia reordenamiento de Boca Chica; entrega obras e inicia otras

El ministro de Turismo, David Collado, entregó este miércoles una obra y dejó iniciadas otras dos en este municipio, que marcan la transformación de este polo turístico, haciendo énfasis en la sostenibilidad y en un turismo inclusivo.

Con una inversión total que superan los 70 millones de pesos, el ministro Collado dejó iniciadas la reconstrucción de un parque infantil, la remodelación de la iglesia San Rafael y entregó el edificio que albergará las instalaciones de la Policía Turística (Politur).

El funcionario manifestó que cada una de esas obras tienen un impacto directo entre los residentes de Boca Chica y quienes la visitan.

"Creemos en un turismo sostenible e inclusivo. Un turismo que impacte de manera directa en la comunidad", dijo Collado.

Las tres obras están a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (Ceiztur) del MITUR.

La reconstrucción del Parque infantil Boca Chica, que servirá para la recreación de los habitantes de la comunidad, tiene un área de 1,222 metros cuadrados. En el mismo un espacio de juegos infantiles, así como la reconstrucción de aceras y contenes, gazebo y módulo de venta existente. También rampas de acceso, iluminación, bancos, señalética, bolardos, sustitución de mobiliario existente y paisajismo.

El parque, que tendrá una inversión de RD$ 18,862,089, está ubicado en la intersección formada por la avenida San Rafael y Avenida Duarte.

La remodelación de la parroquia San Rafael Arcángel, se hará a un costo de RD$22, 806,583, y tendrá un área administrativa, baños de uso público y un salón de eventos. Además, una nueva distribución de los espacios arquitectónicos, agregando un área para la sacristía y un salón.

Se incluirá la remodelación de las áreas externas e internas de la parroquia, restauración y mantenimiento del mobiliario existente, sustitución de bancos de capilla, iluminación y paisajismo, entre otras renovaciones.

La construcción del edificio Politur Boca Chica, ubicado entre las calles Duarte y José Reyes, tuvo un costo de RD$ 29,547,540.

Es un edificio de dos niveles con oficinas, dormitorios, cárceles, depósitos de armas, baños, cocina, comedor, así como zona de parqueo y paisajismo.

Estas obras son parte del plan de reordenamiento y organización integral de Boca Chica que ejecutará el MITUR, con una inversión cercana a los 700 millones de pesos.

Ese proyecto incluye el proyecto de malecón de Boca Chica, la intervención de la playa y la calle Duarte.

A eso se suma el plan de regeneración de la playa como parte del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Esto constituye un verdadero plan de reordenamiento y organización integral de Boca Chica, que marcará un antes y un después en este maravilloso destino", indicó el ministro Collado.