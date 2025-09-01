Mujeres generan más RD$3,000 millones anual con el servicio Airbnb

Más del 50% de los anfitriones del alejamiento de renta corta (Airbnbn) son mujeres que, en 2024, generaron ingresos por un monto de RD$3,000 millones compartiendo sus espacios con visitantes, como una oferta de emprendimiento.

Al ofrecer el dato a Listín Diario, la empresa local que representa a Airbnb, indica que en el primer Informe Global de Calidad de Airbnb, los huéspedes de la plataforma en la República Dominicana otorgaron a los anfitriones una calificación promedio de 4.9, de 5.00 posibles estrellas.

Asimismo, compartió una reseña de una anfitriona, respecto a que el crecimiento no solo se refleja en cifras, sino en historias reales como la de la superanfitrióna Nicole Jimenez.

“Decidimos abrir las puertas de nuestra casa de campo, Campito Loving, como una manera de cuidar la propiedad que ha estado en nuestra familia por tres generaciones. Convertirse en anfitriones resultó ser una herramienta económica valiosa: en lugar de vender, encontramos en el turismo local una fuente de ingresos sostenible que nos permite mantener viva la casona, compartir su historia con otros y, al mismo tiempo, navegar las crisis económicas con mayores probabilidades de éxito”, dijo.

Al las mujeres compartir su espacio en Airbnb se resalta el impacto económico de la plataforma en el emprendimiento femenino, Entre otros datos, la representación en el país indica que alrededor del 15% de los anfitriones en República Dominicana declararon que pertenecen a la tercera edad.

Los 10 principales países de origen de los huéspedes que visitaron la República Dominicana en 2024 fueron Estados Unidos, República Dominicana. Canadá, España, Alemania, Francia, Colombia, México, Reino Unido, y China.

Destinos más hospitalarios

Los visitantes se alojaron en el Cibao Nordeste, Enriquillo y El Valle, los top tres destinos más hospitalarios de República Dominicana: El Cibao Nordeste, con adultos mayores, quienes representan cerca del 20% de su comunidad; Enriquillo registró un crecimiento del 40% en jóvenes anfitriones menores de 30 años, ahora representando más del 15% de sus anfitriones. El Valle registró un crecimiento en anfitriones de un 45%, de los cuales el 35% fueron mujeres.

Turismo doméstico

De acuerdo con el reporte, en los últimos cinco años, el turismo doméstico en República Dominicana ha aumentado más de cinco veces, especialmente con el uso de plataformas como Airbnb.

Las provincias de Puerto Plata (más del 30%), Santiago (casi el 30%), Santo Domingo (más del 25%), La Altagracia (casi el 25%) y Peravia (más del 20%) recibieron la mayor proporción de huéspedes locales en el primer semestre de 2024.

Cerca del 40% de las reservas en República Dominicana corresponden a turismo local, con un enfoque en promover destinos menos conocidos y experiencias diversificadas .

Explica que lLos alquileres a corto plazo son hoy una pieza indispensable del turismo, pues permiten que los dominicanos viajen dentro del país, redescubran su propia cultura y se conecten con rincones que de otra manera quedarían fuera del radar. Esto enriquece no solo la oferta turística, sino también el sentido de pertenencia y orgullo local.

Responsabilidad con la comunidad: Airbnb en la República Dominicana lanzó una página de Anfitriones responsables, un recurso accesible que brinda pautas claras sobre leyes, regulaciones fiscales, mejores prácticas y obligaciones legales, con el fin de simplificar el cumplimiento tributario y ayudar a los anfitriones a mantenerse informados y alineados con los requisitos vigentes.

Superanfitriones en RD

● En el primer Informe Global de Calidad de Airbnb, los huéspedes de la plataforma en la República Dominicana otorgaron a los anfitriones una calificación promedio de 4.91 de 5.00 posibles estrellas.

● Más del 80% de los anfitriones dominicanos tienen una calificación de 5 estrellas.

● Cerca del 60% de los anfitriones en República Dominicana utilizan sus ingresos de Airbnb para cubrir necesidades básicas, como alimentos, cuyo costo se ha incrementado.

● Cerca del 80% de los anfitriones han hecho recomendaciones de negocios locales.

● El crecimiento de las reservas en la República Dominicana en 2024 aumentó aproximadamente un 60% en comparación con 2021.

● La comunidad de Superanfitriones en Airbnb creció más de un 20% en República Dominicana en el 2024.