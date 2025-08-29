República Dominicana ahora es líder en turismo per cápita

República Dominicana se ha convertido en el el líder de América Latina en visitas de turistas per cápita, según un nuevo análisis de la publicación digital Latinvex en base de estadisticas de la entidad UN Tourism y el gobierno dominicano.

República Dominicana recibió 11.192 millones de visitantes en 2024, el equivalente de 103.7% de su población de 10,797 millones, revela un análisis de cifras del gobierno dominicano y el Fondo Monetario Internacional.

Esto es el mayor nivel en toda América Latina. Anteriormente, Uruguay se mantuvó como el líder de visitas per cápita, pero ese porcentaje bajó a 95.3% desde 107.5% en 2023, mientras la de República Dominicana ascendió desde 96% en 2023 a 103.7% en 2024.

En promedio las visitas cápita para toda América Latina y el Caribe fue 17.4% el año pasado. En total, América Latina recibió 124,3 millones de turistas en 2024, un aumento de 7.6%.

República Dominicana se mantiene como el segundo destino de turismo en América Latina detrás de México y adelante de países como Brasil, Argentina y Colombia.

En cuanto a los ingresos de turismo dominicano como porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB) esto subió de 8.13% en 2023 a 8.8% en 2024. En América Latina, sólo El Salvador logró un mayor nivel el año pasado, con 9.8%.

Los ingresos de turismo en República Dominicana el año pasado, US$10,972 millones, son más altos que países como Colombia, Brasil y Panamá.

Los ingresos de turismo en toda América Latina aumentaron 8% el año pasado a US$128.4 millones. Chile y Peru anotaron el mayor aumento en ingresos de turismo en términos porcentuales, mientras México lidera el aumento en términos reales, según Latinvex.

Una estrella radiante

El mercado turístico dominicano ha crecido a pesar del descenso de las llegadas procedentes de Estados Unidos gracias a un fuerte impulso de las llegadas desde Argentina, Colombia y México.