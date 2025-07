Collado supervisa trabajos en la Ciudad Colonial

El ministro de Turismo, David Collado, realizó este domingo una supervisión a los trabajos de unas 140 viviendas que serán intervenidas como parte del programa de remozamiento y recuperación de la Ciudad Colonial que tiene contemplado el Ministerio.

La obra tiene una inversión de tres millones de dólares, dos de estos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el millón restante financiado por la Unión Europea.

El recorrido inició en la Plazoleta de San Antón y terminó en la calle Eugenio María de Hostos. El remozamiento también incluye la Iglesia Ermita de San Antón, ubicada en el referido sector.

Los propietarios de las casas se mostraron conformes y agradecidos por las intervenciones que se realizarán en su vivienda; alegaron que, aunque han realizado algunos trabajos en sus casas, estas reparaciones son un alivio para su bolsillo.

Rosa Ortiz, quien tiene 35 años residiendo en la calle San Antón y que será beneficiada con la reparación de baño, piso, techo y habitaciones, dijo que ella no contaba con los recursos económicos para la remodelación de su vivienda; sin embargo, ahora no tendrá que invertir de su dinero para arreglar su vivienda.

“Me siento muy feliz porque yo no contaba con los recursos económicos para arreglar mi casa; sin embargo, ya mi casa será intervenida. Eso le da más valor a cada una de las viviendas que están aquí en la ciudad colonial”, agregó.

Amín Abel, director del programa de remozamiento y reparación de viviendas en la Ciudad Colonial, enfatizó que los arreglos en la Ciudad Colonial tienen como propósito mejorar las condiciones de vida de los habitantes; explica que de esa forma se mejoran las condiciones de vida de los residentes.

El funcionario explicó que en la primera etapa intervendrán: El parque de San Lázaro, San Miguel y la plazoleta de San Antón y algunos callejones de la zona.

“Las casas que iniciaron a ser intervenidas serán terminadas en el último cuatrimestre del año 2026; las reparaciones se están realizando por lote; este contempla 38 viviendas y los demás; ya la institución está trabajando el proceso de licitación para cumplir con los tiempos establecidos”, enfatizó.

Félix de los Santos, otro de los residentes que será beneficiado con el programa, dijo que al principio no creía en los trabajos que se realizarían; sin embargo, después que visualizó que iniciaron a trabajar en una de las casas, miró que era una realidad.

“Yo no lo creía, pero después inicié a ver los trabajos en las casas de los vecinos, que sí se harán, y eso me llena de felicidad, ya que no cuento con el dinero para reparar mi casa”, señaló.

Por su lado, María de los Milagros también agradeció los trabajos realizados por el Ministerio y detalló que su hijo ha hecho reparaciones en su vivienda; sin embargo, ya no tendrá que poner de su dinero para realizarlas.

“Agradezco a cada una de las personas que tienen que ver con este proyecto y me siento muy conforme con los trabajos, son muy amables y atentos”, expresó.

Remozamiento

El primer picazo del remozamiento y reparación de viviendas se inició hace dos semanas con la presencia de la embajadora de la Unión Europea, Kaja Kallas.

Este sistema también contempla trabajar el drenaje pluvial de la Ciudad Colonial, el cual es bastante viejo e incluye remozamiento de calles, soterrado de cables y drenaje pluvial, aceras y contenes.

Los remozamientos de las viviendas también incluyen el cuidado de la estructura para conservar el origen de la zona colonial.

Pinta tu casa

El proyecto también incluye el pintado de las casas y el remozamiento de la parte histórica que tiene la ciudad del nuevo mundo.

“Ese es el programa más bonito que tenemos en la ciudad colonial, y que manda una señal muy positiva a todos los que viven aquí, y queremos que se queden a vivir aquí, por eso estamos realizando estos trabajos”, agregó David Collado.