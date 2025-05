Sheikha Al Nowais: La experiencia turística de República Dominicana puede servir de referente global

La primera mujer emiratí y árabe que aspira a ocupar la Secretaría General de la ONU Turismo, lleva por nombre Sheikha Al Nowais. Actualmente, ocupa el cargo de vicepresidenta Corporativa de Relaciones con Propietarios en Rotana, uno de los grupos hoteleros líderes en el Medio Oriente y África.

En una entrevista exclusiva para Listín Diario, Al Nowais expone su propuesta, fundamentada en tres ejes temáticos: regeneración ecológica, equidad digital y gobernanza inclusiva. Pero además, asegura que la experiencia de la República Dominicana en el liderazgo turístico puede servir como modelo global.

Aquí la entrevista completa.

1- ¿Qué te motivó a postularte para secretaria general de ONU Turismo y cuáles son tus prioridades, si eres elegida?

Vengo de una región donde el turismo transformó paisajes y vidas. Por eso sé lo que se puede lograr cuando se gestiona con visión y justicia.

El turismo enfrenta cinco grandes desafíos: desequilibrio territorial, crisis climática, brechas digitales, condiciones laborales precarias y falta de cooperación. Para enfrentarlos, necesitamos que la ONU Turismo pase de observar a liderar transformaciones.

2- ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la industria del turismo, especialmente en América Latina?

El primer eje de mi propuesta es la sostenibilidad entendida desde una perspectiva regenerativa. Actualmente, hay cinco grandes desafíos, no solo para América Latina sino para el mundo: Turismo excesivo en algunas áreas y escaso en otras; Impacto climático y pérdida de biodiversidad; Desigualdades en el acceso a herramientas digitales y conectividad; Las condiciones laborales precarias de la fuerza laboral turística, y la fragilidad de la cooperación multilateral en un mundo polarizado.

Estos problemas están interconectados y requieren una respuesta holística y coordinada. Por eso quiero que la ONU Turismo tenga un papel más activo y operativo, no solo para observar tendencias, sino para moldearlas.

3- ¿Cómo crees que se deben abordar los desafíos globales como la recuperación post-pandemia, el cambio climático y la digitalización del sector?

Es necesario crear modelos de turismo alineados con el clima que restauren ecosistemas, empoderen comunidades y construyan economías positivas para la naturaleza, así como desplegar tecnología de turismo inteligente que mejore la gobernanza de datos y cree un acceso inclusivo a la innovación.

4- ¿Cómo evalúas el papel que juegan las mujeres en el turismo y cuáles son sus principales desafíos?

Las mujeres de todo el mundo contribuyen al turismo de maneras diversas y vitales, pero no todas tienen la misma voz o visibilidad. El verdadero progreso significa desmantelar barreras sistémicas, no hacer gestos simbólicos. El desafío no es sobre el potencial de las mujeres, sino sobre desbloquearlo, equitativa e íntegramente.

El liderazgo inclusivo no solo es justo, sino que es transformador para todo el sector.

La República Dominicana tiene historia, experiencia y voz. Si alineamos esa fortaleza con una visión común, podemos hacer del turismo una verdadera herramienta para la diplomacia, la inversión y el respeto entre culturas. Sheikha Al Nowais Candidata a Secretaria General de la ONU Turismo

5- ¿Cuáles son las principales tendencias en el turismo mundial que usted cree que deberían promoverse para un desarrollo equitativo e inclusivo?

El turismo ya no es un acto neutral, es una fuerza que debe elegir su dirección. Para construir un futuro equitativo, debemos priorizar tres imperativos: sostenibilidad regenerativa, una infraestructura digital verdaderamente inclusiva, y una gobernanza que refleje las voces del mundo, no solo de su élite.

"No hacer daño" ya no es suficiente, el turismo debe sanar lo que toca, celebrar a los custodios de la identidad local y cerrar la brecha digital. Sobre todo, el poder debe cambiar hacia las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y el Sur Global. Un futuro turístico equitativo y digno no es una tendencia, es la prueba de nuestra conciencia global.

6- La República Dominicana es uno de los destinos más importantes del Caribe. ¿Qué estrategias promovería desde ONU Turismo para apoyar el desarrollo en la región?

La experiencia de la República Dominicana en el liderazgo turístico puede servir como modelo global. Como Secretaria General, promovería esa voz regional en todos los foros internacionales.

La República Dominicana tiene historia, experiencia y voz. Si alineamos esa fortaleza con una visión común, podemos hacer del turismo una verdadera herramienta para la diplomacia, la inversión y el respeto entre culturas. No quiero que me sigan: quiero que caminemos juntos. La ONU Turismo necesita al Caribe, y el Caribe está listo.

7- El turismo dominicano depende en gran medida del modelo Todo Incluido. ¿Cómo ve la evolución de este modelo hacia prácticas más sostenibles e inclusivas?

La evolución del modelo Todo Incluido no es una amenaza, es una invitación a desbloquear todo el potencial del turismo dominicano. La sostenibilidad no es una restricción; es una ventaja competitiva. Un modelo que incorpora a guías locales, productores rurales y emprendedores comunitarios no debilita la marca, la hace inolvidable. Esto no es un "cambio de reglas", es una gobernanza inteligente. Redistribuir el valor no se trata de caridad; se trata de construir una economía turística más resiliente, más confiable y, en última instancia, más rentable. La verdadera innovación es la inclusión, y es hora de que lideremos con ella.

8- ¿Qué papel pueden desempeñar los países insulares del Caribe en la agenda global para un turismo sostenible y resiliente?

El Caribe puede dejar de ser solo un destino para convertirse en un referente. Su experiencia en adaptación climática y conservación costera es clave para una agenda global más resiliente.

Además, puede liderar una narrativa turística basada en comunidades, biodiversidad y regeneración. Fortalecer su voz en foros internacionales no es solo justicia regional, es una oportunidad para que el turismo global aprenda de aquellos que ya enfrentan los efectos del cambio climático.

9- ¿Cómo evalúa las estrategias implementadas por países como la República Dominicana para atraer turistas e inversión a la industria?

La República Dominicana se ha destacado como líder regional del turismo a través de una estrategia deliberada, anclada en una robusta inversión extranjera, promoción global y planificación territorial inteligente.

El liderazgo del Ministerio de Turismo ha sido fundamental para acelerar la recuperación post-pandemia, diversificar mercados de origen y atraer más de mil millones de dólares en inversión solo en 2023.

Al impulsar destinos como Pedernales y Miches, el país ha obtenido reconocimiento global de la OMT y el WTTC. La próxima frontera es clara: profundizar la sostenibilidad, amplificar la inclusión cultural y expandir los beneficios del turismo de manera más equitativa.

La República Dominicana no solo tiene mejores prácticas que ofrecer, sino que está lista para ayudar a dar forma al próximo capítulo de la gobernanza del turismo global.

10- ¿Cuáles serían sus recomendaciones para fortalecer la industria del turismo?

Creo que es hora de una transformación global del turismo, una basada en la sostenibilidad, la equidad y la dignidad de las comunidades locales.

Si soy elegida, mi primera gran iniciativa será proponer un Marco Global para el Turismo Regenerativo, una estructura audaz y unificadora que reúna a los estados miembros, las partes interesadas de la industria y la sociedad civil en torno a prioridades compartidas: restauración ecológica, crecimiento inclusivo y empoderamiento comunitario.

Este marco se acompañará de acciones inmediatas para proteger el patrimonio natural y cultural, avanzar en el desarrollo equitativo y asegurar que la inclusión digital no sea un privilegio, sino un estándar.

Estoy lista para liderar un Turismo de la ONU que escuche profundamente, actúe con decisión y represente verdaderamente al mundo que sirve. El futuro del turismo comienza con los marcos que elegimos y el coraje para liderar con ellos.