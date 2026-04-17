Banreservas se coloca en primer puesto de empresas sostenibles en República Dominicana, según estudio

El Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas), se posicionó como la entidad que más se ha dedicado a impulsar cambios en la sostenibilidad en el país, por lo que alcanzó el primer lugar en el top de “Empresas que transforman la República Dominicana”, al obtener un puntaje de 94.4% en el estudio que realizó la empresa NewLink, que se presentó en el espacio de clausura de la Expo Sostenible 2026.

De acuerdo con el informe Banreservas es el líder de la lista general y se destacó de las demás por su desempeño en los tres pilares que se tomaron en cuenta para la evaluación. Fue el primer lugar en gobernanza con 92.2%, primer lugar en el componente ambiental con 89.7% y segunda posición en el ámbito social con 93.6%, lo que evidenció una gestión fiel a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

La ingeniera Alieska Díaz, quien es la vicepresidenta ejecutiva senior Administrativa de Banreservas, que recibió la distinción en nombre del presidente ejecutivo, el doctor Leonardo Aguilera, y comentó que los resultados son una prueba del compromiso y enfoque del organismo en los avances sostenibles del país.

“Este reconocimiento reafirma que en Banreservas estamos haciendo las cosas bien, con una visión clara de sostenibilidad, transparencia y cercanía con la gente. Más que un logro institucional, es un compromiso que asumimos cada día con la sociedad dominicana”, dijo Díaz.

Añadió que la institución va a seguir apoyando proyectos potencien la inclusión económica, la mejora en la producción y el interés por las comunidades.

“Seguiremos trabajando para que cada acción que emprendamos genere impacto positivo, no solo en lo económico, sino también en lo social y ambiental, como parte de nuestra responsabilidad con el presente y el futuro del país”, declaró.

Este informe fue realizado gracias a un cuidadoso y estricto proceso de investigación que contó con encuestas a público general, líderes empresariales, académicos, organizaciones y especialistas en sostenibilidad, personas con el criterio suficiente para determinar transparencia, impacto social, ética corporativa y compromiso ambiental.

Asimismo concluyó que las empresas que están a la vanguardia de las de las estrategias sostenibles son las que consiguen incorporar estos métodos en el cómo ejecutan sus negocios y benefician a la sociedad, al medioambiente y a la economía.

Para determinar el ranking, las empresas que se tomaron en cuenta fueron las del país buscando cuál o cuáles llevan mejor la sostenibilidad en sus respectivos rubros en la sociedad dominicana.

Esto resultó en Banreservas se estableciera nuevamente como un elemento fundamental para el desarrollo nacional e internacional de acciones que preserven los ecosistemas.