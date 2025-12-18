Medio Ambiente autoriza introducción de dos especies exóticas al Zoológico Nacional

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó la introducción al país de dos especies de animales exóticos que serán integradas a las exhibiciones del Parque Zoológico Nacional Arq. Manuel Valverde Podestá (Zoodom).

La solicitud fue realizada por el Parque Zoológico Nacional, como entidad estatal de carácter educativo, científico y recreativo, con el propósito de fortalecer su programa de educación ambiental, mediante la introducción de especies procedentes del Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico.

Tras el análisis correspondiente, la Dirección de Biodiversidad determinó que el Zoodom cumple con las condiciones y medidas de bioseguridad requeridas para evitar posibles riesgos ambientales asociados a la introducción de fauna exótica.

Las especies solicitadas incluyeron seis monos Rhesus (Macaca mulatta), dos caimanes (Caiman crocodilus) y pericos ringneck (Psittacula krameri). De estas, fueron autorizadas las dos primeras, luego de una evaluación técnica.

En cuanto a los pericos ringneck, la solicitud fue rechazada debido a que esta especie está catalogada como invasora, ya que puede afectar la biodiversidad nacional al competir con aves nativas por alimento y espacios de anidación, además de representar un riesgo para la agricultura.

El Ministerio de Medio Ambiente reiteró que las decisiones relacionadas con la introducción de especies se adoptan con base en criterios técnicos y científicos, priorizando la protección de los ecosistemas del país y el manejo responsable de la biodiversidad.

La institución reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de regulación y supervisión ambiental en coordinación con las entidades correspondientes para garantizar la conservación de la biodiversidad de República Dominicana.