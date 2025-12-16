Abinader promulga ley que modifica la gestión de residuos

El presidente de la República, Luis Abinader, promulgó ayer la Ley 98-25, que modifica la 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

El dato lo ofreció el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, quien informó que esta nueva normativa fortalece el marco jurídico para una gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, alineando la legislación dominicana con los estándares internacionales de sostenibilidad y economía circular.

En una nota, la Consultoría Jurídica explica que entre las principales innovaciones de la normativa se destacan la redefinición del rol de los gobiernos locales y de los gestores privados en la administración de los residuos, así como el fortalecimiento de las atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su misión de preservar el equilibrio ambiental.

La reforma introduce medidas de protección ambiental más rigurosas, orientadas a reducir de manera significativa la contaminación derivada del manejo de residuos y de los rellenos sanitarios.

En particular, establece controles sobre los plásticos de un solo uso y los envases de foam, cuya producción, importación, comercialización y consumo quedarán prohibidos en distintas etapas y fases a partir del año 2026, salvo aquellos que cuenten con aditivos biodegradables certificados, fomentando así alternativas sostenibles.

Asimismo, la ley busca prevenir prácticas monopólicas y garantizar un mercado competitivo en la gestión de residuos, generando oportunidades de negocio en los sectores de reciclaje y producción de materiales alternativos.

De igual modo, fortalece financieramente al Fideicomiso DO Sostenible, otorgándole mayor capacidad de supervisión bajo reglas claras y transparentes.

La Consultoría apunta que esta Ley núm. 98-25 constituye un paso trascendental hacia un modelo de gestión y coprocesamiento de residuos más responsable y respetuoso del medio ambiente.

Apunta que su implementación contribuirá a reducir la acumulación de basura, mejorar la limpieza de los entornos urbanos y disminuir la exposición a vectores de enfermedades.

Además, señala que impulsará la creación de empleos verdes mediante nuevas oportunidades en reciclaje, innovación tecnológica y gestión ambiental, consolidando así un desarrollo económico sostenible y una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia del equilibrio ecológico.

Observación

El Poder Ejecutivo había observado la ley sobre gestión de residuos sólidos, aprobada por el Congreso Nacional, con el objetivo de crear el equilibrio que garantice la libre empresa y priorice el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.

Luego, la Cámara de Diputados aprobó las observaciones del Poder Ejecutivo a la normativa que modifica la ley del año 2020. Después de ser aprobadas a unanimidad por el Senado, los diputados acogieron sin trabas la observaciones y aprobaron el proyecto.