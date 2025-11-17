Anuncian nueva alianza en la COP30 para la acción climática

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Fondo Verde para el Clima (GCF, en inglés) y el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, en inglés) anunciaron una nueva alianza en la COP30 para promover el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima en el país.

Esta colaboración busca acelerar la implementación de las prioridades nacionales, mejorar el acceso al financiamiento climático y apoyar el desarrollo de la Plataforma Nacional de Acción Climática de la República Dominicana.

La iniciativa, valorada en US$4 millones, financiada por el programa de apoyo a la preparación del GCF (“Readiness”, en inglés), mejorará los sistemas institucionales, financieros y de coordinación para movilizar financiamiento climático a largo plazo, alineado con la Contribución Nacional Determinada del país. Así mismo, el programa operacionalizará la plataforma de finanzas climáticas, y ayudará a enfrentar vulnerabilidades que afectan a los hogares, los productores rurales, las mujeres y las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

El país, al igual que otros estados insulares, es altamente vulnerable a sequías, inundaciones, tormentas, huracanes, deslizamientos de tierra e incendios forestales y enfrenta una creciente exposición a otros riesgos climáticos. Por ello, el Gobierno ha integrado las prioridades del cambio climático en su planificación nacional, al tiempo que promueve modelos innovadores para movilizar inversiones verdes y climáticas con enfoque adaptación y soluciones basadas en la naturaleza.

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, destacó que este convenio marca un paso decisivo en el compromiso de movilizar finanzas climáticas a la escala que requieren los retos que enfrenta el país.