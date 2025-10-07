Productores de Ocoa deploran falta de mercado para vender sus productos

Los productores de la provincia San José de Ocoa, incluidos los de ambientes protegidos están siendo afectados en la actualidad por la falta de mercado y la presencia de virus como el trips.

Así lo explicó Raúl Mariñez, técnico agrónomo, encargado del Departamento de Producción Bajo Ambiente Protegido (Deprobap), quien destacó que el mes pasado hubo una producción de 11.9 millones de tomate, pepino, ají cubanela y tomate cherry, en esta región que tiene 4.2 millones de metros cuadrados, de los cuales en el Municipio de Rancho Arriba hay 3.7 millones.

"Esto significa que San José de Ocoa tiene poco más del 50 por ciento de las estructuras de invernaderos que tiene el país", aseguró.

Manifestó que la producción no está como en años anteriores, pero que los productores siguen produciendo en grandes cantidades.

"La producción es de buena calidad, pero los precios están deprimidos. El precio del ají morrón esta entre 12 y 15 pesos la libra. Con ese precio no se compensa el costo de producción de un cultivo", explicó.

Mariñez indicó que están acudiendo a las autoridades del Ministerio de Agricultura a los fines de que sigan apoyando el sector y así se pueda encontrar una solución a las dificultades por las que atraviesan.

Señaló que muchos productores botan sus productos porque se desesperan por los bajos precios y se descuidan con el cuidado de los cultivos.

"Cuando no tienen calidad, ni son exportable, ni pueden presentárselo al mercado local, pues lógicamente van a tener que botarlos. Los productores deben escuchar al equipo técnico para tratar de paliar la situación", apuntó.

En esta provincia el mayor propietario de invernaderos es el ingeniero Manuel de Jesús Peralta, quien informó que tiene 16 naves con unos 90 mil metros cuadrados en Rancho Arriba y en Parra.