Por impacto de vientos el servicio de electricidad ha sido afectado

Independientemente del flujo de generación de energía en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) se han presentado varias interrupciones por efecto de “influencias climáticas” que han dejado fuera de servicio a sectores de la Capital y de zonas de influencia de las Edes.

Árboles derribados y postes concreto en el pavimento son algunas de las dificultades por la que atraviesan las distribuidoras, por los vientos ocasionados por efectos colaterales del huracán Erin en la costa delCaribe.

En el circuito 5 de Invivienda se registraron interrupciones del servicio energético y la causa fue un poste en el suelo en la zona de San José de Mendoza. También han ocurrido problemas del clima en las zonas de Los Mina, Brisal y en Boca Chica.

Brigadas de la Edeeste están atendiendo las diferentes averías que se han presentado en diferentes zonas de su concesión, mediante el plan de contingencia por Erin.

El sistema energético dominicano es frágil y cuando no es por generación y, escasamente por transmisión, los problemas de averías siguen siendo un reto en las distribuidoras de electricidad en momentos en los que hay amenazas o efectos directos de huracanes, tornados u otros eventos del clima.