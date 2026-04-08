Incautan más de 2.3 millones en productos ilícitos durante la Semana Santa

El ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), con el apoyo de Pro Consumidor, retiró más de 2,300,000 artículos fraudulentos durante la Semana Santa, como medida para salvaguardar la salud pública.

La estrategia de prevención liderada por el ministro Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, concluyó sin registro de fallecimientos por ingesta de alcohol adulterado durante el operativo “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026”.

Bajo la coordinación del director del CECCOM, general Orlando Jerez, se movilizaron 267 efectivos especializados en las ocho direcciones regionales del país.

La operación no fue meramente presencial, sino que atacó el origen de la ilegalidad mediante la ejecución de 19 allanamientos simultáneos y la inspección de 189 establecimientos comerciales previamente identificados por labores de inteligencia en zonas vulnerables y puntos fronterizos.

En cuanto a la seguridad en el sector de bebidas, las autoridades lograron el decomiso de 10,756 botellas y latas de alcohol, incluyendo cervezas, ron y whisky, que carecían de registros sanitarios o presentaban etiquetado irregular. Este golpe al mercado clandestino se complementó con la intercepción de 76 litros de clerén y el decomiso masivo de 2,290,103 cigarrillos de contrabando, desarticulando así importantes nodos de distribución que operan al margen de la ley.

La capacidad de respuesta estatal también se extendió a la vigilancia de insumos médicos y productos de consumo masivo.

Durante las intervenciones, el CECCOM junto a Pro Consumidor, ocuparon 38,572 unidades de medicamentos y estimulantes sexuales sin garantías de calidad, además de diversos productos perecederos en condición irregular. Estas acciones preventivas resultaron en la detención de 15 personas, quienes fueron puestas a disposición de la justicia.