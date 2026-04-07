CONEP respalda llamado del presidente Abinader a la acción coordinada frente a la crisis global

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) respaldó la posición asumida por el presidente Luis Abinader ante la coyuntura económica internacional, debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El gremio empresarial reiteró la plena disposición del sector privado a trabajar de manera coordinada con el Gobierno ante un escenario global complejo.

El CONEP señaló que el llamado a la unidad nacional del presidente Abinader es oportuno y pertinente ante un entorno global cada vez más incierto.

“La articulación de esfuerzos entre sectores será clave para preservar la estabilidad, sostener el crecimiento y mitigar impactos. Como país, ya hemos demostrado que es posible trabajar juntos en momentos complejos”, indicó en un comunicado de prensa.

El CONEP reafirmó que República Dominicana cuenta con los fundamentos macroeconómicos para enfrentar este período de incertidumbre, y que la colaboración público-privada es un activo importante del país.

El presidente Abinader instruyó el pasado domingo a varios ministros a iniciar consultas con sectores productivos, políticos y sociales, a fin de lograr un acuerdo nacional que permita enfrentar la crisis global y reducir su impacto en las familias dominicanas ante el conflicto bélico en Medio Oriente.

La instrucción fue dirigida a los ministerios de la Presidencia, Hacienda y Economía, e Industria, Comercio y Mipymes.

“En las conversaciones se socializaran planes y medidas diseñadas por el gobierno, con miras a mantener las estimaciones de crecimiento económico y mitigar el impacto negativo sobre las familias dominicanas de una crisis global, que se desconoce cuándo terminará”, explicó el mandatario.

Abinader, quien habló con los medios durante una breve conferencia de prensa, señaló que el mundo vive un escenario de incertidumbre, marcado por la guerra en Medio Oriente.

La información fue ofrecida tras una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, en la que se evaluó la situación internacional y sus posibles efectos en el país. De los ministros mencionados, solo se encontraba el de la Presidencia, José Ignacio Paliza, constató Listín Diario.

Esta iniciativa se produce días después de un encuentro entre el Gobierno y el sector empresarial en el Palacio Nacional. En esa reunión, ambas partes acordaron trabajar para mantener la estabilidad de los precios de los productos de la canasta básica.

El presidente afirmó que, hasta ahora, no hay razones para que los alimentos registren aumentos “tan drásticos” como los que han tenido los combustibles en las últimas semanas.

Debido al conflicto en Oriente Medio, el Gobierno ha tenido que aumentar en dos ocasiones los precios de las gasolinas y el gasoil, acumulando un alza de 15 pesos.